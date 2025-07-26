Kahramankazan Belediye Başkanı Çırpanoğlu’ndan mali durum açıklaması: 'Paramız olsa neler yapacağımızı düşünün'

Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu; CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, CHP Ankara il Başkanı Ümit Erkol, CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker’in katılımlarıyla mahalle muhtarları, meclis üyeleri, oda başkanları ve Kent Konseyi ile kahvaltı programında buluştu.

Programda konuşan Çırpanoğlu, belediyenin mali durumu, hizmetler ve ilçeye yönelik hedeflerini kamuoyuyla paylaştı. Önceki dönemlerden kalan borçlar, siyasi söylentiler ve belediyeye yönelik yapılan saldırıları değerlendiren Çırpanoğlu, her ay İller Bankası’ndan 13 milyon lira geldiğini belirterek “Kahramankazan Belediyesi’nin sadece maaşı 40 milyon TL. İller Bankası’ndan gelen para 13 milyon TL. Yani normalde İller Bankası’ndan 13 milyon TL gelen bir yönetim, belediyeyi yönetemez. Bu parasız halimiz, bir de paramız olsa kim bilir neler yapacağız” dedi. Çırpanoğlu, belediyenin maddi sıkıntıları olmasına karşın Ankara ve Türkiye bazında sıcak asfalt serim rekoru kırdıklarını söyledi.

‘SİPARİŞİ BAŞKASI VERİYOR, PARASINI BİZ ÖDÜYORUZ’

Kahramankazan Belediyesi’nin hizmet binası ve Kocalar İş Merkezi’nde bulunan toplamda 36 dairenin kullanımının 2013 yılında belediyeye devredildiğini ancak planlanan süre içerisinde hizmet değerinin ödenmediğini açıklayan Çırpanoğlu, “40 taksitin 19’u ödenmiş, 21’i ödenmemiş. Biz şimdi bu 21 taksiti ödeyeceğiz. Ama bundan önceki 19 taksiti dairelerin borcuna sayacağız. Belediye hizmet binasının parasını biz ödediğimiz için açılışını da biz yapacağız. Çünkü siparişi başkası veriyor ama parayı biz ödüyoruz” ifadelerini kullandı. Çırpanoğlu, geçmiş dönemlere ait borçların TOKİ tarafından gönderilen “30 gün içerisinde borcunuzu ödeyin. Ödemediğiniz takdirde yasal işlem başlatılacaktır” uyarısıyla istendiğini de söyledi.

‘ALİCENGİZ OYUNLARINA İZİN VERMEYECEĞİZ’

Çırpanoğlu, Kahramankazan Belediyesi’nin aleyhine yapılmaya çalışılan “alicengiz oyunlarına” izin vermeyeceklerini vurguladı. Belediyeye kazandırılan bağış, hediye ve hibelerin resmiyete kavuşturulmasından rahatsız olan kişilere seslenen Çırpanoğlu, “Belediyemize her ay 20 milyon TL-25 milyon TL para bulmamız gerekiyor, sadece maaşları ödemek için. Bu parayı bulurken de gösterdiğimiz çabayı, başkalarının şahsına para attıran insanlar, şimdi belediyenin resmi hesabına gelen paradan rahatsızlık duyuyorlar. İstiyorlar ki çöpler toplanmasın. İstiyorlar ki 982 tane belediye personeline maaş ödenemesin. Böylelikle de ‘İşte görüyorsunuz CHP’li belediyeleri’ demeye getiriyorlar. Nereden ne kadar para gelirse gelsin, bizde gelen para her zaman resmiyete kavuşur. Gelen hediye, hibe her zaman resmiyete kavuşur. Kahramankazan Belediyesi’nin alametifarikası budur” diye konuştu.