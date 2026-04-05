Kahramankazan’da tarımın geleceği masaya yatırıldı: “Toprak en kıymetli hazinemiz”

Tarımsal üretimin kalbi Kahramankazan’da, geleceğin tarım politikalarını şekillendirecek nitelikte bir panel gerçekleştirildi. Kahramankazan Belediyesi ve Başkent Üniversitesi Kahramankazan Meslek Yüksekokulu iş birliğiyle düzenlenen “Pestisitlerin Doğru Kullanımı, Güvenli Üretim ve Üretimde Yapay Zeka” paneli, bilim dünyasını ve üreticileri bir araya getirdi. Kahramankazan Belediyesi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen panele; Başkent Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal, Başkent Üniversitesi Rektörü Hakan Özkardeş, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, muhtarlar, çiftçiler ve öğrenciler yoğun katılım sağladı. Panelde, geleneksel tarım yöntemlerinin modern teknoloji ve bilimsel verilerle harmanlanmasının gerekliliği vurgulandı.

'ÜNİVERSİTE BİLGİSİ HALKLA BULUŞUYOR'

Panelde üniversite-yerel yönetim iş birliğinin önemine değinen Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hakan Özkardeş, “Başkent Üniversitesi, bilimin üretildiği, toplandığı ve oradan yayıldığı bir kurumdur. Kendi ek kuruluşlarımız ve tarlalarımızla; hem Meslek Yüksekokulumuzda hem de Gıda Tarım Hayvancılığı Geliştirme Enstitümüzde yapılan araştırmaların insanlığa, halka ve ilçemize uygulandığı kurumlar olarak hizmet vermek bizim şiarımızdır. Bu tür iş birlikleri, akademik verinin sahaya inmesi açısından çok değerlidir” dedi.

'BETONU TARLAYA GERİ ÇEVİREMEZSİNİZ'

Başkent Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal, tarım arazilerinin korunması konusunda belediye başkanlarına ve üreticilere seslendi. Kendi kökeninin de tarıma dayandığını vurgulayan Haberal, şu ifadeleri kullandı:

“Ben mısır ve çay tarlasından geliyorum; çayı bardakta tanıyan değil, bizzat üretenim. 2008 yılında ‘Tarlalar betonlaşmasın, Türkiye aç kalmasın’ demiştim. Maalesef tarlaların betonlaştığını görüyorum. Biz Başkent Üniversitesi olarak kendi tarlalarımızın santimetresine dokundurtmayız. Eskiden kendi kendine yeten yedi ülkeden biriydik, şimdi maalesef birçok şeyi ithal ediyoruz; bunu kabul etmek mümkün değil. Belediye başkanlarından rica ediyorum: Sakın tarlalarınıza dokundurtmayın. Tarlayı betonlaştırabilirsiniz ama betonu tekrar tarlaya geri çeviremezsiniz. Üretmezsek başkalarına mahkum oluruz. Bu ülkeyi kimseye muhtaç etmemek için daha çok çalışacak ve topraklarımıza sahip çıkacağız.”

‘SAĞLIKLI, GÜVENLİ VE ÇEVREYE DUYARLI YÖNTEMLER BENİMSENMELİ’

Panelin açılışında konuşan Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, tarımsal verimliliği artırırken doğal kaynakları korumanın önemine dikkat çekti. Toprağı "en kıymetli hazine" olarak nitelendiren Başkan Çırpanoğlu, değişen dünya düzeninde sadece üretimin yeterli olmadığını, sağlıklı, güvenli ve çevreye duyarlı modellerin benimsenmesi gerektiğini belirtti. Konuşmasında özellikle pestisitlerin bilinçsiz kullanımına karşı uyarılarda bulunan Başkan Çırpanoğlu, yanlış dozaj ve kontrolsüz uygulamaların sadece bugünü değil, gelecek nesillere bırakılacak toprakları da zehirlediğini ifade etti. Başkan Çırpanoğlu, tarımda verimliliği artırmak için bilimin rehberliğine ihtiyaç duyulduğunun altını çizerek, doğru pestisit seçimi ve yapay zeka destekli üretim tekniklerinin Kahramankazanlı ve Ankaralı çiftçiler için hayati bir yol haritası sunacağını vurguladı. Bilim insanlarının tecrübeleri ile üreticilerin bilinçli yaklaşımının tarımın geleceği adına birleşmesi gerektiğini belirten Başkan Çırpanoğlu, belediye olarak her zaman üreticilerin yanında yer almaya ve bu tür bilgilendirici panellerle bilinçli tarım uygulamalarını yaygınlaştırmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.