Kahramankazan’da yaz okulu başlıyor

Ankara Kahramankazan Belediyesi, çocukların yaz tatillerini hem eğlenceli hem de sağlıklı bir şekilde geçirebilmeleri amacıyla Futbol ve Voleybol yaz okulu’nu başlatıyor. 9 Temmuz'da Ankara Kahramankazan’da başlayacak olan yaz okulunda çocuklar, profesyonel eğitmenler eşliğinde spor yapma fırsatı bulacaklar. Futbol Yaz Okulu’nda yaş aralığı 7-12, Voleybol Yaz Okulu’nda ise 9-15 yaş aralığı olup, her iki spor dalı için de katılım şartları yaş grubuna göre belirlendi. Spor yapmanın yanında çocukların sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemeleri ve yaz boyunca enerjilerini doğru bir şekilde harcamaları için düzenlenen yaz okulu, aynı zamanda sosyal becerilerin gelişimi için önem taşıyor.