Karşıyaka Mahallesi’ne yeni park çalışması

Kırıkkale Belediyesi, Karşıyaka Mahallesi’nde bin 500 metrekarelik alan üzerine inşa edilen yeni park projesinde çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Ahmet Önal, yapımı devam eden park alanında incelemelerde bulunarak Park ve Bahçeler Müdürü Okan Oluk’tan projeye ilişkin bilgi aldı. Şehrin yeşil dokusunu güçlendirmeyi hedeflediklerini belirten Önal, parkın bölge halkı için önemli bir sosyal yaşam alanı oluşturacağını ifade etti. Önal, “Çocuklarımızın güvenle oynayabileceği, ailelerimizin keyifle vakit geçirebileceği yaklaşık 1.500 metrekarelik alan üzerine inşa ediliyor. Park kapsamında futbol sahası, modern çocuk oyun grupları, yürüyüş yolu, kamelya, banklar ve geniş yeşil alanlar yer alacak. Parkımız şimdiden Karşıyaka Mahallemize hayırlı olsun” dedi. Belediye yetkilileri, çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda devam ettiğini ve parkın kısa süre içinde vatandaşların kullanımına açılacağını bildirdi.