Kaya, köy okulunu eğitime açmak için harekete geçti

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, kendi mezun olduğu Yeşilbük Köyü İlkokulu’nu yeniden eğitime açmak için harekete geçti. Yeşilbük’te köy halkı ile bir araya gelerek okulda temizlik çalışması yapan Başkan Kaya, Ortahisar sınırları içesindeki tüm köy okullarının hizmete açılması için çağrıda bulundu.

1928 yılında Harf Devrimi'nden sonra eğitime başlayan ve Dolaylı, Yanlıca, İncesu, Yeşilbük, Kendirli, Akoluk, Elmalık ve Düzyurt mahallelerine hizmet veren Yeşilbük Köyü İlkokulu, taşımalı eğitim uygulamaları nedeniyle 1998 yılında kapatıldı. Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, bir dönem kendisinin de eğitim gördüğü Yeşilbük Köyü İlkokulu’nun bakım ve onarımdan geçirilerek yeniden eğitime açılması için seferberlik başlattı. Yeşilbük’te mahalle halkıyla bir araya gelen Başkan Kaya, okulun içerisinde ve çevresinde temizlik çalışması yaptı.

Ortahisar Belediye Başkan Yardımcısı Celal Akaç, Fen İşleri Müdürü Fatma Hamzaçebioğlu ve Yeşilbük Mahallesi Muhtarı Eşref Çakıroğlu’nun yanı sıra Dolaylı Mahallesi Muhtarı Ali Faik Şenel, İncesu Mahallesi Muhtarı Ekrem Uzun, Yeşilbük eski Muhtarı Yusuf Aydemir, CHP Mahalle Başkanı Abdullah Gençosmanoğlu, Yeşilbük Camii İmamı Yalçın Er ve mahalle halkından oluşan kalabalık bir grup, Başkan Kaya’nın çağrısıyla yıllar içerisinde harabeye dönen Yeşilbük Köyü İlkokulu’nu onarmak için kolları sıvadı.

Ortahisar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü personelinin de katıldığı çalışmalarda, okulun etrafını saran sarmaşıklar ve dikenler budandı, çevre temizlenerek okul alanı yeniden düzenli ve temiz bir görünüme kavuşturuldu. Köy halkının yoğun katılım gösterdiği çalışma, okulun yeniden ayağa kaldırılması için ortaya konan güçlü dayanışmayı da gözler önüne serdi.

“İMECE VE DAYANIŞMAYLA BAŞARACAĞIZ”

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Ortahisar ilçesi sınırları içinde bulunan kapalı köy okullarını yeniden açmak için kapsamlı bir çalışma başlattıklarını belirterek bu sürecin ancak imece ve dayanışmayla başarıya ulaşabileceğini vurguladı. Daha önce verdikleri sözü hatırlatan Başkan Kaya, “Ortahisar Belediyesi olarak kapanan köy okullarımızı açmak için bir çalışma başlatacağımızı söylemiştik. Yeşilbük Köyü’nde, yan köylerimizin muhtarlarıyla, kendi köyümüzün muhtarıyla, camimizin hocasıyla ve köylülerimizle birlikte bu sözün ilk adımını attık. Herkes eldivenlerini taktı, dayanışma içinde okulumuzu yeniden açmak için işe koyulduk” dedi.

“HEPİMİZİN OKULLARIMIZA VE ÖĞRETMENLERİMİZE BORCU VAR”

Yeşilbük Köyü İlkokulu’nun kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını dile getiren Başkan Kaya, “Burası benim okuduğum okul. Bu okul benim gibi yüzlerce gence ev sahipliği yaptı, eğitim almamızı sağladı. Bugün bir makine mühendisi olarak buradaysam, bu okulun ve öğretmenlerimin üzerimde çok büyük hakkı var. Bu okul öğretmenler, doktorlar, mühendisler yetiştirdi. Hepimizin okullarımıza ve öğretmenlerimize borcu var” ifadelerini kullandı.

“ÖĞRETMEN AYDINLIĞINI KÖYLERİMİZE TEKRAR GETİRECEĞİZ”

Yetki alanlarının Ortahisar ile sınırlı olduğunu hatırlatan Başkan Kaya, ilçedeki tüm köy okulları için benzer bir süreci başlatmak istediklerini belirterek “Ortahisar sınırları içinde bulunan ve köyünde okulunu yeniden açmak isteyen tüm vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyorum. Eldivenlerimizi takıp, imeceyle, dayanışmayla bu okulları yeniden açacağız. Öğretmen aydınlığını köylerimize tekrar getireceğiz, İstiklal Marşı’mızı yeniden okutacak, bayrağımızı o okullarda yeniden dalgalandıracağız. Bu yola çıktık, başladık ve hızla bitireceğiz” diye konuştu.

MAHALLE HALKI, KAYA’YA TEŞEKKÜR ETTİ

Mahalle halkı ise yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek Yeşilbük Köyü İlkokulu’nun yeniden eğitime kazandırılması için başlatılan bu anlamlı sürecin bir parçası olmaktan büyük gurur duyduklarını ifade etti. İmece ruhuyla yürütülen çalışmalara gönülden katkı sunduklarını belirten vatandaşlar, köylerinin ve çocuklarının geleceği adına atılan bu adımın kendileri için çok kıymetli olduğunu vurguladı. Köylüler, kapanan köy okullarının yeniden açılması yönünde kararlı bir irade ortaya koyan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya’ya teşekkür ederek, bu sürecin her aşamasında destek vermeye hazır olduklarını dile getirdi.

Yeşilbük Köyü İlkokulu’nda başlatılan temizlik ve hazırlık çalışmalarının ardından, okulun yeniden eğitime kazandırılması sürecinde atılacak adımların, yapılacak bakım-onarım çalışmaları ve ilgili kurumlarla yürütülecek girişimlerle devam edeceği belirtildi.