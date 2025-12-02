Keçiören’den geri dönüşüme katkı

Keçiören Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, ilçe genelinde yürüttüğü çalışmalarla 6 farklı atık türünü toplayarak geri dönüşüme kazandırıyor. İlçede bulunan 65 Mobil Atık Getirme Merkezi, 80 cam kumbarası ve 500 tekstil atık kutusu sayesinde ambalaj atıkları, bitkisel atık yağlar, elektronik atıklar, tekstil atıkları, atık piller ve cam atıkları düzenli olarak toplanıyor.

İLÇENİN DÖRT BİR YANINDA TOPLANIYOR

Ambalaj atıkları; cam, plastik, kâğıt-karton ve metalden oluşan atıkları kapsarken, evlerde biriken 10 litre ve üzeri bitkisel atık yağlar ile büyük ebatlı elektronik atıklar da Keçiören Belediyesi ekiplerince randevulu olarak adreslerden alınıyor. Tekstil atıkları ise ilçenin dört bir yanına yerleştirilen özel kutularda toplanarak tesislerde işleniyor ve yeniden elyaf ile kumaş üretiminde değerlendiriliyor.

ANONS ARAÇLARIYLA DUYURU YAPILIYOR

Vatandaşların yoğun yaşadığı dört büyük mahallede ambalaj atıkları ayrıca haftanın belirli günlerinde anonslu araçlarla kapı kapı dolaşılarak toplanıyor. İlçede çevre bilincini artırmak amacıyla okullarda eğitimler ve seminerler düzenlenirken, öğrencilerin geri dönüşüme katılımını teşvik etmek için atık pil toplama yarışmaları gerçekleştiriliyor. Vatandaşlar, geri dönüşüm kutularının bulunduğu noktalara “Keçiören Belediyesi Sıfır Atık web Sayfası” üzerinden ulaşabilirken, taleplerini ise 0312 359 10 27 numaralı Geri Dönüşüm Danışma Hattı aracılığıyla belediyeye iletebiliyor.