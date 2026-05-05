Kırşehir Belediyesi’nden geri dönüşüm kampanyası: Plastik ve metal getirene fide teslimi

Sosyal sorumluluk projesiyle geri dönüşüm kampanyası başlatan Kırşehir Belediyesi, yerli üreticilerin desteklenmesi ve atıkların geri dönüşümü için “Atık olarak düşündüğümüz bazı şeyler çöp değildir” sloganıyla 27-30 Nisan tarihleri arasında, geri dönüşüm malzemesi (plastik, metal) getiren yurttaşlara 5-6-7 Mayıs’ta 09.00-16.00 saatleri arasında eski karayolları müdürlüğü alanındaki Kırşehir Belediyesi Sıfır Atık Getirme Merkezinde fide teslimi yapılacak.

Projeye ilişkin açıklama yapan Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, fide dağıtımının önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda sürdüğünü söyledi. Ekicioğlu, "Kırşehir Belediyesi olarak daha önceki yıllarda başlatmış olduğumuz fide dağıtımına bu yılda devam ediyoruz. Fide hediyelerimizle yerli üreticilerin desteklenmesi noktasında çalışmalarımız bundan sonra da sürecek. Kırşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün ilimizin iklim ve toprak koşullarına uygun olan domates, biber ve patlıcan vb. sebzelerinin yerli tohumlarından üretilen fideleri Kırşehirli hemşehrilerimize dağıtımını gerçekleştirecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kırşehir Belediyesi’nin proje kapsamında farkındalık yaratmak istediklerini söyleyen Ekicioğlu, "Bu yıl hazırladığımız kampanya kapsamında 'Atık olarak düşündüğümüz bazı şeyler çöp değildir' sloganıyla sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde farkındalık yaratmayı da hedefledik’ dedi.