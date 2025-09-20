Kırşehir Belediyesi öğrencilerin giysilerini ücretsiz yıkıyor

Kırşehir Belediyesi’nin, “Öğrenci Dostu Kent Projesi” kapsamında Şubat 2024’te hayata geçirdiği Giysi Yıkama Merkezi (öğrenciler için ücretsiz çamaşırhane) geçen yıl olduğu gibi bu yıl da hizmet veriyor.

Kırşehir Belediyesi’nin “Siz dersinizi çalışın, giysilerinizi biz yıkayalım” sloganıyla hayata geçirdiği proje ile öğrenciler çamaşır yıkama sorunundan kurtuluyor.

Kırşehir’e üniversite eğitimi için gelen öğrencilerin hayatını kolaylaştırmak ve bütçelerine katkı sağlamak için hizmet veren Bağbaşı Aile Yaşam Merkezi’ndeki Giysi Yıkama Merkezi’nde (çamaşırhane) öğrencilerin giysileri ücretsiz yıkanıyor. Böylece öğrenciler, derslerine ve sosyal etkinliklerine daha çok zaman ayırma fırsatı bulabiliyorlar.

Öğrencilerin makineye yerleştirilen çamaşırları, merkez çalışanları tarafından yıkanıp, kurutularak teslim ediliyor.