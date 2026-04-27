Kırşehir’de geri dönüşüm hareketi: 50 malzemeye 3 fide

Kırşehir Belediyesi, sosyal sorumluluk projesi kapsamında 27-30 Nisan tarihleri arasında, 09.00-16.00 saatleri içinde Kırşehir Belediyesi Sıfır Atık Getirme Merkezi’ne 50 adet geri dönüşüm malzemesi (plastik, metal) getiren yurttaşlara, kampanya bitiminde açıklanacak tarihte 3 viyol fide hediye edecek. Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Fide hediyelerimizle yerli üreticilerin desteklenmesi noktasında çalışmalarımız bundan sonra da sürecek. Kırşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün ilimizin iklim ve toprak koşullarına uygun olan domates, biber ve patlıcan vb. sebzelerinin yerli tohumlarından üretilen fideleri Kırşehirli hemşehrilerimize dağıtımını gerçekleştirecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu yıl hazırladığımız kampanya kapsamında ‘Atık olarak düşündüğümüz bazı şeyler çöp değildir’ sloganıyla sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde farkındalık yaratmayı da hedefledik” dedi.