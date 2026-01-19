Kırşehir'de

2025-2026 eğitim-öğretim yılı ilk yarıyılı sonunda Kırşehir Belediyesi tarafından Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi’nde 16-21 Ocak tarihlerinde 11.00-19.00 saatleri arasında “ÇocukFest” adıyla ücretsiz olarak bir dizi program gerçekleştiriliyor.

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, çocukların okuyan ve sorgulayan bireyler olarak yetişmesi, nitelikli etkinliklerle buluşturulması ve eğitimde fırsat eşitliğinin yaratılmasına katkı sağlanması amacıyla 2025-2026 eğitim- öğretim yılı ilk yarıyılı sonunda Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından 5 gün sürecek bir programı hayata geçirdiklerini belirtti.

Çocuk Festivali kapsamında 18 Ocak 2026 Pazar günü Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi’nde Kırşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Tarafından "Yeni Yıl Macerası" adlı oyun sahnelendi.