Kız çocukları Elmadağ’da ‘renkli köy’e konuk oldu

Ankara Elmadağ Belediyesi, Ankara’nın farklı ilçelerinden gelen kız çocuklarını ilçenin tanıtım yüzü olan Renkli Köy’de misafir etti. Etkinlik kapsamında çocuklar, Renkli Köy Meydanı’nda fotoğraf çektirdi.

Tavşan bahçesinde gezerek doğayla iç içe keyifli vakit geçiren çocuklar, günün devamında Elmadağ Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen atölye çalışmaları, sahne etkinlikleri ve tiyatro gösterileriyle birbirinden güzel anlar yaşadı.

Belediye tarafından yapılan açıklamada, “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Kadınlarını geri bırakan bir toplum, geride kalmaya mahkûmdur’ sözünü bir kez daha hatırlıyor, geleceğimizin teminatı olan kız çocuklarımızın eğitimde, kültürde, sanatta ve yaşamın her alanında güçlü, özgür ve eşit bireyler olarak yer almasının önemine yürekten inanıyoruz. Elmadağ Belediyesi olarak, kız çocuklarımızın hayallerini gerçekleştirebilecekleri, kendilerini özgürce ifade edebilecekleri bir gelecek inşa etmek için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Geleceğimizin ışığı, güçlü ve özgür tüm kız çocuklarımızın 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun” dendi.