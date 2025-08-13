Kömürün kadim yolculuğu, katılımcıları tarihte bir gezintiye çıkardı



Karadeniz Ereğli Belediyesi’nin düzenlediği ve kentte farkındalık yaratan Kültürel, Jeolojik ve Endüstriyel Miras Farkındalık ve Yürüyüş Rotaları etkinlikleri devam ediyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen “Endüstriyel Miras Yürüyüş ve Farkındalık Rotası” etkinliği, renkli görüntülere sahne oldu. Katılımcılar, kömürün Ereğli’deki tarihine tanıklık ederek hem bilgilendi hem de keyifli bir gün geçirdi.

TARİHİ NOKTALARA YOLCULUK

Yürüyüş, kömürün ilk bulunduğu yer olan Neyren Deresinde başladı. Dr. Öğr. Üyesi Serdar Deniz Özdemir’in anlatımıyla, kömürün kültürel etkisi ve bölgeye katkıları aktarıldı. Ardından Kandilli merkezindeki Madenci Evleri ziyaret edildi. Rehberler Tahsin Erbil ve Salim Çalık eşliğinde katılımcılar, bölgenin geçmişine dair önemli bilgiler edindi.

ENDÜSTRİ MİRASINA TANIKLIK

Etkinliğin sonraki durakları arasında Madenci Feneri, 1953 yılında açılan Armutçuk Madenci İlkokulu ve Aşağı Kandilli Endüstri Mirası Kompleksi yer aldı. Katılımcılar burada makine dairesi ve Varagel hakkında bilgilendirildi.

ATÖLYELERLE FARKINDALIK PEKİŞTİRİLDİ

Programın sonunda, iki farklı atölye çalışmasıyla etkinlik zenginleştirildi:

• “Doğayla Hisset: Psikolojik Dayanıklılık ve Yaşam Gücü” – Psk. Danışman Safiye Gül

• “Yaratıcı Drama ile Endüstriyel Miras Farkındalığı” – Melih Can Tanrıkulu

Katılımcılar bu atölyelerde hem eğlenceli vakit geçirdi hem de gün boyunca edindikleri deneyimleri paylaştı. Karadeniz Ereğli Belediyesi, etkinlikte emeği geçen tüm eğitmenlere ve rehberlere teşekkür ederek farkındalık yürüyüşlerinin süreceğini belirtti.