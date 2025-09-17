Konyaaltı Belediyesi Trebenna Okuma Evi hizmete açıldı

Antalya Konyaaltı Belediyesi, HayatPark içerisinde Trebenna Okuma Evi’ni kitapseverlerle buluşturdu. Müzik Akademisi Çocuk ve Gençlik Orkestrası’nın dinletisi eşliğinde gerçekleşen açılış törenine CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, CHP Parti Meclisi Üyesi Niyazi Şen, CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, CHP Konyaaltı İlçe Başkanı Demet Gündüz, CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Can Okan Kıran, Muratpaşa Belediye Başkan Vekili Erkan Çelik, CHP Konyaaltı İlçe Gençlik ve Kadın Kolları Yönetimi, Konyaaltı Sanayici ve İş İnsanları Derneği (KONYSİAD) Başkanı İlhami Kaplan, muhtarlar ve çok sayıda yurttaş katıldı. İsmini Konyaaltı’nın tarihi antik kenti Trebenna’dan alan okuma evi, vatandaşlara sakin ve huzurlu bir ortam sağlamayı amaçlıyor. Trebenna Okuma Evi’nde 20 kişilik çalışma masası, 10 kişilik okuma koltuğu ve 4 bin kitap yer alıyor. Okuma evi, hafta içi her gün 10.30-19.30 saatleri arasında açık olacak. Hafta sonları kapalı olacak kütüphane, öğrenciler ve kitap tutkunları için sessiz ve verimli bir çalışma ortamı sunmayı hedefliyor.

‘KONYAALTI’NI DAHA DA GÜZELLEŞTİRECEĞİZ’

Açılışta konuşan Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, “Bugün burada Konyaaltı için çok anlamlı bir buluşmayı gerçekleştiriyoruz. İlçemizde yer alan antik kentlerimizin isimlerini ilçemizin 8 noktasında farklı yerlerde değerlendirmeye karar verdik. Bugün de bu açılışların ilkini gerçekleştiriyoruz” dedi. Kotan, “Biz, hizmetlerimizi kısıtlı olanaklarla yapıyoruz. Gücümüzü, halkımızdan ve Genel Merkez’imizden alıyoruz. CHP örgütüyle bir bütün olarak sahalardayız ve hizmet üreteceğiz. Konyaaltı’nı daha da güzelleştireceğiz. Bu daha başlangıç” ifadelerini kullandı.

‘CEM BAŞKAN’IMIZI TEBRİK EDİYORUM’

Açılış törenine konuk olarak katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, “Antalya’da beş yıl öğrencilik yapmıştım. Bugün buraya gelmeden önce Sayın Başkanım ile birlikte beşinci kreşimizi açtık. Atıl bir durumda olan okulu çocuklara hizmete sunmuş. Doğanın içerisinde çocukların daha rahat nefes alabileceği bir yer. Konyaaltı Belediye Başkanımızı tebrik ediyorum” dedi. Konyaaltı’nın Antalya’nın en güzel ilçelerinden biri olduğuna dikkat çeken Adem, “Konyaaltı Belediye Başkanımız Cem Kotan’ı daha öncesinden de tanıyorum. Bu bölgenin hak ettiği daha güzel şeyler var. Sayın Başkanımız ile birlikte daha güzel yerlere gelecek” diye konuştu.