Konyaaltı’nda elektronik atıklar geri dönüştürülüyor

Konyaaltı Belediyesi, yaşanabilir bir dünya için geri dönüşüme katkı sağlamaya devam ediyor. Atık yağ, pil ve daha birçok malzemeyi geri dönüştüren Konyaaltı, elektronik atıkları da toplayarak geri dönüşüme kazandırıyor.

EVLERDEN VE MUHTARLIKLARDAN ALINIYOR

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Cenk Yapıcı, “Sıfır Atık Projesi kapsamında Konyaaltı Belediyesi Halk Masa’ya gelen talepler doğrultusunda, belli bir ağırlığa kadar olan atık elektronik aletleri muhtarlıklardan, belli ağırlığın üzerinde olan aletleri ise adreslerden alıyoruz” dedi.

Atıkların toplanma amacına da değinen Yapıcı, “Bu tarz atıkları geri dönüşüm sistemine dahil ederek hem katma değer üretiyor hem de olası çevre kirliliklerinin önüne geçiyoruz” diye konuştu.

PROJEDEN MUHTARLAR DA MEMNUN

Proje hakkında konuşan ve memnuniyetini ifade eden Pınarbaşı Mahallesi Muhtarı Gonca Ilgın, “Konyaaltı Belediyemize böyle bir fırsatı bize sundukları ve hayatımızı kolaylaştırdığı için teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımızın evlerindeki elektronik atıkların, çevreye zarar verilmemesi adına bilinçli bir şekilde toplanması büyük bir ayrıcalık” dedi.

Hizmetin duyurulması konusunda Konyaaltı Belediyesi ile iş birliği içerisinde olduklarını da sözlerine ekleyen Ilgın, “Komşularımız evlerinde biriktirdikleri elektronik atıkları muhtarlıklarımıza bırakıyorlar ve biz de belediyemize haber vererek alımını sağlıyoruz. Vatandaşlarımızın da belediyemiz sayesinde bu bilinçli harekete katkı sunmalarını sağlıyoruz. Bizlerle her konuda olduğu gibi bu konuda da iş birliği içerisinde olduğu için Başkanımız Sayın Cem Kotan’a ve tüm ekibe çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.