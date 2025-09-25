'Kullanmadığınız, eski tarım aletlerinizi bize getirin, geçmişi yaşatalım'

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, bölgede eskiden tarım işlerinde kullanılan ancak şimdilerde atıl durumda bulunan tüm zirai aletlerin sergilenerek geçmişin unutulmaması için vatandaşlara çağrıda bulundu.

Ekonomisinin temeli tarım ve hayvancılığa dayalı olan Ardahan’da yıllar evvel modernlikten uzak, insan gücüyle gerçekleştirilen tarımsal faaliyetlerde kullanılan eski zirai aletlerin gelecek kuşaklarca bilinmesi adına Başkan Demir bir çalışma başlattı.

“ÇOCUKLARIMIZ, GENÇLERİMİZ ATALARININ YAŞADIKLARI ZORLUKLARI BİLSİNLER”

Salih Aktürk Sosyal Tesisleri’ndeki Bungalov Evlerin bulunduğu alanda eski tarım aletlerinin sergilenmesi için yer tespitleri yapan Belediye Başkanı Faruk Demir, vatandaşlara “Atalarımızdan, dedelerimizden kalan artık kullanmadığımız her ne kadar tarım aleti varsa bizlere bildirin, gelip alalım burada sergileyerek hep birlikte geçmişin yaşatılmasına katkı sunalım” şeklinde çağrıda bulundu.

“BUNGALOV EVLER, ADETA BİR AÇIK HAVA MÜZESİ GÖRÜNÜMÜNE KAVUŞACAK”

Söz konusu bu çalışmanın; çocukların ve gençlerin geçmişte büyüklerinin yaşadıkları zorlukların bilincine varmasına yardımcı olacağının altını çizen Başkan Demir, eski tarım aletleriyle bütünleşecek bungalov evlerin etrafının adeta bir açık hava müzesine dönüşeceğini söyleyerek konuyla ilgili devamında şunları kaydetti:

“Değerli hemşerilerim, eskiden tarımda ve günlük yaşantımızda kullanılan yöresel alet - edevat ne varsa, onları sizin adınızla teslim alalım, onarımını yapalım hem muhafaza edelim hem de bungalov evlerimizin çevresini geçmişin izleriyle donatalım. Gençlerimiz, özellikle çocuk ve torunlarımız geçmişimizle tanışıp yüzleşsinler. Dedeleri, babaları hangi zorluklarla mücadele edip bu günlere gelmişler, hafızalarında yer edinsin. Serhat ilimiz adına bağışta bulunmuş ve bulunacak tüm Ardahan sevdalısı hemşerilerime şimdiden teşekkür ederim."