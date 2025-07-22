Lalapaşa’da kadınlar Şalvar Gecesi’yle geleneklerini yaşattı

Edirne Lalapaşa Belediyesi tarafından düzenlenen “Şalvar Gecesi”, ilçeli kadınların yoğun katılımıyla coşkulu ve renkli anlara sahne oldu. Lalapaşa’nın farklı mahallelerinden gelen kadınlar, rengarenk şalvarları ve geleneksel aksesuarlarıyla geceye katıldı. Sadece kadınlara özel olarak organize edilen gecede, yöresel lezzetler eşliğinde kültürel miras yeniden yaşam buldu. Etkinlikte konuşma yapan Lalapaşa Belediye Başkanı Zafer Sezgin Geldi, “Göreve geldiğimizde kültürel değerlerimizi yaşatacağımıza dair söz vermiştik. Bugün burada kadınlarımızın coşkulu katılımıyla bu sözümüzü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kültürümüze sahip çıkan kadınlarımızla gurur duyuyoruz” dedi.