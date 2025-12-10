Mahallelerde temizlik seferberliği sürüyor

Zile Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçemizin dört bir yanında yürüttüğü kapsamlı temizlik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Mahalle aralarında biriken atıklar toplanıyor, yol ve kaldırımlar özenle temizleniyor. Daha yaşanabilir, sağlıklı ve temiz bir Zile için gün boyunca sahada yoğun mesai harcayan ekipler, hem çevre düzenini korumayı hem de altyapıda oluşabilecek olası sorunları en aza indirmeyi hedefliyor.