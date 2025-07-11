Malkara'da Türk Sanat Müziği şöleni

Tekirdağ Malkara Belediyesi ve Nergiz Karaağaçlı Öztürk'ün destekleriyle düzenlenen "Hicaz'a Doğru" konseri, Şarköy Rumeli Kültür ve Dayanışma Derneği Türk Sanat Müziği (TSM) Korosu'nun sahne performansıyla Malkara'da unutulmaz bir geceye imza attı. Türk Sanat Müziği'nin en güzel eserlerinin seslendirildiği konser, dinleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Konserin ardından yapılan açıklamada, bu geceye emek veren koro üyelerine ve müzikle iç içe, keyifli bir akşam geçiren tüm Malkaralılara teşekkür edildi. Etkinliğin, Türk Sanat Müziği'nin zenginliğini geniş kitlelere ulaştırma ve kültürel etkinlikleri destekleme amacıyla düzenlendiği belirtildi.