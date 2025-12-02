Mamak’ta kilim dokuma sanatı gelecek kuşaklara aktarılıyor

Mamak Belediyesi ve Şehit Mekan Şahin Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle, Ahmet Yesevi Aile Merkezi’nde bulunan Kilim Dokuma Atölyesi, geleneksel el sanatlarını yaşatmaya ve gelecek kuşaklara aktarmaya devam ediyor. Bu kapsamda, kilim dokumacılığı, açılan kurslarla hem öğreniliyor hem de yeniden hayat buluyor.

Mamak Belediyesi Ahmet Yesevi Aile Merkezi’nde bulunan Kilim Dokuma Atölyesi’nde, aktif olarak 20 kursiyer kilim dokuma eğitimi alırken, engelli bireylerin sanata ve üretime katılımını desteklemek amacıyla da üç engelli kursiyer için özel ders programı uygulanıyor. Verilen eğitimlerde germe tezgâh sistemi kullanılarak, yöresel dokuma teknikleri uygulamalı olarak öğretiliyor.

Hafta içi boyunca sabah ve öğle grupları halinde sürdürülen kurslarda katılımcılar, Türkiye’nin farklı yörelerine ait kilim desenlerini tanırken, motiflerin her bölgeye göre taşıdığı anlamlar hakkında da bilgi ediniyor. Motiflerin tarihsel sürecinden sembolik diline kadar pek çok ayrıntının aktarıldığı eğitimler, kursiyerlerin hem teknik hem de kültürel donanım kazanmasına olanak sağlıyor.

“GEÇMİŞTEN GELECEĞE BİR MİRAS AKTARIYORUZ”

Kilim Dokuma Atölyesi eğitmeni Narin Geçener, kilim dokumanın yalnızca bir el sanatı değil, aynı zamanda bir kültür aktarımı olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:“Amacımız geçmişten günümüze uzanan bu köklü mirası yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak. Kilimlerimizde her motif bir hikâye anlatır. Bu hikâyeleri kursiyerlerimizle birlikte öğreniyor ve dokumalarımıza yansıtıyoruz”

Ayrıca Geçener, dünyanın bilinen en eski halılarından biri olan ve MÖ 5. yüzyıla ait olduğunu bilinen “Pazırık Halısı” hakkında da kursiyerlere bilgilendirme yapıldığını belirterek, Anadolu dokuma sanatının tarihsel gelişimi üzerine önemli örneklerin eğitim içeriklerine dâhil edildiğini ifade etti.

Mamak Belediyesi Kilim Dokuma Atölyesi kurslarından yararlanmak isteyen vatandaşlar, 0312 389 79 19 numaralı telefondan Ahmet Yesevi Aile Merkezini arayabilir veya https://ehizmet.mamak.bel.tr/kursbasvuru web adresi üzerinden başvuru yapabilir.