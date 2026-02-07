Manavgat Belediyesi Güreş Kulübü sporcularından il şampiyonasında 12 madalya

Manavgat Belediyesi Güreş Kulübü altyapı sporcuları, 2-6 Şubat tarihleri arasında Antalya Kepez’de düzenlenen Okullar Arası Yıldızlar-Küçükler Serbest ve Grekoromen Güreş İl Şampiyonası’nda elde ettikleri derecelerle önemli bir başarıya imza attı.

Şampiyonada Manavgat Belediyesi Güreş Kulübü sporcuları, farklı sıkletlerde gösterdikleri performansla 4 altın, 4 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 12 madalya kazanarak Manavgat’ı başarıyla temsil etti.

Altın madalya kazanan sporcular; Ahmet İhsan Çolak, Umut Altay, Mahir Çınar ve Arif Karatepe oldu. Gümüş madalyalar Mehmet Can Yılmaz, Yiğithan Kafes, Ahmet Mete Varış ve Batuhan Yılmaz’a giderken; bronz madalyaları ise Emir İhsan Bacaksız, Ali Emir Oral, Hasan Kara ve Mustafa Çağatay Karademir kazandı.

Elde edilen derecelerle sporcular, Mart ayında Bilecik ve Niğde’de düzenlenecek Türkiye Grup Elemeleri’ne katılmaya hak kazandı.