Manavgat Belediyesi'nden sevgi ve nostalji dolu akşam

Manavgat Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü kapsamında Yeşilçam’ın unutulmaz klasiği Selvi Boylum Al Yazmalım’ı yurttaşlarla buluşturdu. Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen özel gösterim katılanlara nostaljik bir akşam yaşattı. Film gösterimi öncesinde fuaye alanında düzenlenen müzik dinletisi ve kokteyl geceye ayrı bir renk kattı. Salonda oluşan atmosferle vatandaşlar ezgiler eşliğinde Sevgililer Günü’nün ruhunu doyasıya yaşadı.

BAŞKAN VEKİLİ ÇİÇEK’TEN ÇİÇEK HEDİYESİ

Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek programa katılarak kişilere çiçek dağıttı. Yurttaşlarla yakından ilgilenen Çiçek, Sevgililer Günü’nü kutlayarak bu özel akşamı paylaştı. Gösterim boyunca izleyiciler, sevginin yalnızca bir duygu değil; sabır, vefa ve emekle anlam kazandığını bir kez daha hissetti. Etkinlik sonunda salondan ayrılan vatandaşlar, Sevgililer Günü’nü sadece bir gün değil, hayatın her anında yaşatılması gereken bir değer olarak gördüklerini ifade etti.