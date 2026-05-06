Manavgat Şelale Mesire Alanı, Hıdırellez Şenliği'yle yeniden hizmete açıldı

Manavgat Belediyesi tarafından yenileme ve düzenleme çalışmaları tamamlanan Şelale Mesire Alanı, Hıdırellez Şenliği ile yeniden yurttaşların kullanımına açıldı. Baharın gelişiyle birlikte gerçekleştirilen açılış programı, Hıdırellez’in birlik, umut ve bereket dolu atmosferinde yoğun katılımla gerçekleşti. Doğayla iç içe düzenlenen etkinlikte, sanatçı Osman Derin’in konseri, gül dikimi etkinliği ve çeşitli sürpriz programlar katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Şenlik boyunca hem geleneksel Hıdırellez coşkusu hem de baharın enerjisi bir arada hissedildi. Açılışa, Manavgat Belediye Başkanvekili Av. Mehmet Çiçek, CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, CHP Manavgat İlçe Başkanı Oykun Başar, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar, basın mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

‘BİRLİK VE DAYANIŞMAMIZ GÜÇLENSİN’

Programda konuşan Çiçek, Hıdırellez’in toplumsal birlik ve beraberliği pekiştiren önemli bir gelenek olduğunu söyledi. Çiçek, “Baharın müjdecisi, umudun ve bereketin simgesi Hıdırellez’in coşkusunu hep birlikte paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Doğanın yeniden canlandığı, dileklerin filizlendiği bu müstesna günde; birliğimizin, beraberliğimizin ve dayanışma duygularımızın daha da güçlenmesini diliyorum. Hıdırellez’in Manavgat’ımıza sağlık, mutluluk ve bolluk getirmesini temenni ediyorum” dedi.

MESİRE ALANI BAŞTAN SONA YENİLENDİ

Yenilenen mesire alanına ilişkin de bilgi veren Çiçek, alanın baştan sona modernize edildiğini belirterek, “Hemşehrilerimizin daha konforlu ve keyifli vakit geçirebilmesi için mesire alanımızı kapsamlı şekilde yeniledik. Kapasitemizi artırarak ünite sayımızı 55’e çıkardık. Çocuklarımız için oyun alanlarını daha güvenli hale getirdik. Zemin ve peyzaj düzenlemeleriyle burayı doğayla uyumlu estetik bir yaşam alanına dönüştürdük” ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ BAŞKANLARA TEŞEKKÜR

Çiçek, mesire alanının yapımında ve geliştirilmesinde emeği geçen önceki dönem belediye başkanlarına da teşekkür ederek, “Bu vesileyle ilk olarak burayı yapan merhum Mahmut Şimşek başkanımıza, sonrasında geliştiren Mustafa Erkan Ersoy başkanımıza teşekkür ediyorum. Yenilenen mesire alanımızın Manavgat’ımıza hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

ATEŞ ÜZERİNDEN ATLADILAR

Şenlik kapsamında Hıdırellez’in en bilinen geleneklerinden biri olan ateş üzerinden atlama ritüeli de gerçekleştirildi. Yurttaşlar, yakılan ateşin üzerinden atlayarak dilek diledi.