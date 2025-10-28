Manavgat’ta ‘Cumhuriyet İçin Pedal Çevirelim’ etkinliği düzenlendi

Manavgat Belediyesi ile Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Manavgat Şubesi iş birliğinde, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında “Cumhuriyet İçin Pedal Çevirelim” etkinliği gerçekleştirildi. Atatürk Kültür Merkezi önünden başlayan etkinlikte, katılımcılar Sorgun Boğaz mevkisine kadar bisiklet sürdü. Etkinliğe, her yaş grubundan çok sayıda bisikletli vatandaş katıldı. Cumhuriyet coşkusunu yaşamak ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, katılımcılar kırmızı-beyaz bayraklarla süsledikleri bisikletleriyle renkli görüntüler oluşturdu. Manavgat Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Gülcan Bulut, etkinliğe katkı sağlayan Atatürkçü Düşünce Derneği Manavgat Şubesi’ne ve katılım gösteren vatandaşlara teşekkür ederek, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının büyük bir coşkuyla süreceğini söyledi.