Manavgat’ta huzurevi sakinlerine el sanatları etkinliği

Manavgat Belediyesi, yaş almış yurttaşlara yönelik etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. Toros Kadınları iş birliğiyle Manavgat Belediyesi Huzurevi’nde düzenlenen el sanatları etkinliğinde huzurevi sakinleri, keyifli ve üretken bir gün geçirdi. Etkinlik kapsamında yurttaşlar; anahtarlık, tespih ve kapı süsü gibi ürünler hazırlayarak el becerilerini geliştirme imkanı buldu. İnce motor becerilerini desteklemeye yönelik gerçekleştirilen çalışmalara huzurevi sakinleri yoğun ilgi gösterdi. Huzurevi yetkilileri, yaş almış yurttaşların sosyal yaşama aktif katılımını destekleyen etkinliklerin artarak devam edeceğini belirtti.