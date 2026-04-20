Manavgatlı minikler can dostları için sahada

Manavgat Belediyesi Türkan Sözen Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencileri, Manavgat Çevre Platformu iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte sokak hayvanlarını besledi. Hayvan sevgisi farkındalığı oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlik kapsamında öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde yürüyüş yaparak çeşitli dans gösterileri sergiledi. Etkinlikte minik öğrenciler, hazırladıkları mamaları sokaktaki hayvanlara vererek hem eğlendi hem de paylaşmanın önemini deneyimledi. Kreş yetkilileri, küçük yaşlarda kazandırılan hayvan sevgisi ve sorumluluk bilincinin, toplumda daha duyarlı bireylerin yetişmesine katkı sağladığını belirtti.