Mavi Asya Yıldırım’dan Dalaman’da grup birinciliği

Manavgat Belediyesi Tenis Kulübü sporcusu Mavi Asya Yıldırım, Türkiye Tenis Federasyonu tarafından Dalaman Tenis Kulübü’nde düzenlenen 14 Yaş Hafta Sonu Tenis Turnuvası’nda grup birincisi oldu.

Manavgat Belediye Başkan Vekili Av. Mehmet Çiçek, genç sporcuyu tebrik ederek şu ifadeleri kullandı: “Sporcumuzun ulusal bir turnuvada gösterdiği başarı bizleri son derece mutlu etti. Manavgat’ımızın adını sporun farklı branşlarında temsil eden tüm evlatlarımızla gurur duyuyoruz. Gençlerimizin sporla büyümesi, gelişmesi ve başarıya ulaşması için desteklerimizi sürdüreceğiz.”