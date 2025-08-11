Mersin Büyükşehir Belediyesi Mola Evleri: Ailelere nefes, çocuklara güvenli bir yuva

Mersin Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli bireylerin ve ailelerinin yaşam kalitesini artırmaya yönelik hizmetleriyle fark yaratmaya devam ediyor. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Mola Evleri, özel gereksinimli çocuklara güvenli, eğitici ve sosyal bir ortam sunarken, ailelerine de günlük yaşamlarında kısa bir nefes alma imkânı tanıyor.

ÜÇ FARKLI NOKTADA HİZMET VERİYOR

Toroslar ilçesindeki Halkkent Engelsiz Yaşam Merkezi, Yenişehir ilçesindeki Engelsiz Yaşam Parkı ve Tarsus’taki Kültür Park içerisinde yer alan Mola Evleri, 5 yaş üstü özel bireylere hitap ediyor. Tuvalet eğitimi almış ve temel öz bakım becerilerini kazanmış çocuklar, yaş ve gelişim düzeylerine uygun aktivitelerle hem öğreniyor hem de sosyalleşiyor.

AİLELERE BÜYÜK DESTEK

Randevu sistemiyle hizmet veren Mola Evleri’nde çocuklar sabah saatlerinde belediye araçlarıyla evlerinden alınıyor, gün boyunca eğitim ve öğün hizmetleri sağlandıktan sonra güvenli şekilde evlerine bırakılıyor. Bu süreç, ailelerin gündelik işlerini rahatça halletmelerine ya da kendilerine vakit ayırmalarına imkân tanıyor.

Mola Evleri özellikle anneler için önemli bir sosyal destek sunarken, çocukların da özgüven, iletişim ve ifade becerilerini geliştirmelerine katkı sağlıyor.

UZMAN KADRO İLE GÜVENLİ ORTAM

Engelsiz Yaşam Merkezi Mola Evi’nde görevli Zihinsel Engelliler Öğretmeni Fatma Esra Özdal, merkezin çalışma sistemini şöyle özetledi:

“Asıl hedefimiz, ailelere özellikle de annelere nefes alabilecekleri bir alan sunmak. Çocuklarını bize güvenle bırakabiliyorlar. Her bireyin özel dosyası, sağlık bilgileri ve eğitim raporları sistemimizde yer alıyor. Eğitim saatlerimiz 10.00 – 15.30 arası. Öğle yemeği ve atıştırmalıklar veriyoruz. Gün içinde dikkat, göz teması, ince motor becerileri, iletişim ve grup çalışmaları gibi çok yönlü gelişim destekleri sağlıyoruz.”

SOSYAL DESTEK AĞLARI DA GÜÇLENİYOR

Özdal, yalnızca çocuklara değil, ailelere de sosyal destek sağladıklarını belirterek; geziler, piknikler ve çeşitli etkinliklerle hem çocukların hem de ailelerin sosyalleştiğini ifade etti:

“Aileler birbirlerinin yaşadığı zorlukları daha iyi anlayabiliyor. Birbirleriyle sağlıklı iletişim kuruyor, deneyimlerini paylaşıyorlar. Bu da çocukların gelişimi için olumlu bir ortam oluşturuyor.”