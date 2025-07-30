Merzifon’da geleneksel yayla şenlikleri

Amasya’da Merzifon Yörükleri Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği tarafından geleneksel olarak düzenlenen yayla şenlikleri, bu yıl da yoğun katılımla gerçekleşti. Kültürel değerlerin yaşatıldığı, dayanışma ve birlik ruhunun ön plana çıktığı etkinlikte renkli anlar yaşandı. Şenliğe Merzifon Belediye Başkanvekili Haydar Köse, CHP Merzifon İlçe Başkanı Hasan Caba ve Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Hökelek birlikte katıldı. Köse, samimi ev sahipliklerinden dolayı dernek başkanı ve yönetimine teşekkür etti.

Etkinlik sonunda açıklama yapan Başkan Vekili Köse, “Derneğimizin düzenlediği yayla şenliklerine katılmaktan büyük memnuniyet duydum. Bizleri içtenlikle karşılayan dernek başkanımıza ve yönetimine teşekkür ediyor, emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum” dedi.