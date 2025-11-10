Mezitli Belediyesi’nden tarihi koşu: Soli 10K

Mezitli Belediyesi tarafından düzenlenen Soli 10K koşusu, Akdeniz’in incisi Mezitli’de binlerce sporcunun katılımıyla unutulmaz bir etkinliğe sahne oldu. Tarihin, kültürün ve sporun buluştuğu Soli Pompeiopolis Antik Kenti sütunlarının eşsiz manzarası eşliğinde gerçekleşen yarış, hem Mezitli halkına hem de dünyanın dört bir yanından gelen sporculara benzersiz bir deneyim sundu. Türkiye’nin yanı sıra Rusya, Amerika Birleşik Devletleri, İspanya, Hollanda, İran ve Güney Kore gibi ülkelerden gelen yaklaşık 595 sporcu, Akdeniz sahilinin büyüleyici atmosferinde koştu.

TARİH, DENİZ VE SPORUN BULUŞTUĞU ROTA

Start ve finiş noktası Soli Pompeiopolis Antik Sütunları olan yarışta sporcular, Soli sahili, Taşkıran mevkii, Viranşehir bölgesi, Mezitli Deresi ve Bağbil Kavşağı sahil şeritlerinde 10 kilometrelik parkurda mücadele etti. Mezitli’nin doğal ve tarihi güzellikleri arasında koşan sporcular, Akdeniz’in esintisi eşliğinde keyifli anlar yaşadı.

BAŞKAN TUNCER, “SOLİ 10K SADECE BİR KOŞU DEĞİL, BİR YAŞAM KÜLTÜRÜDÜR”

Etkinliğe katılan sporcularla yakından ilgilenen Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, yarış sonrası yaptığı açıklamada, “Soli 10K’yı sadece fiziksel bir etkinlik olarak görmüyoruz; bu, Mezitli’nin yaşam biçimini, kültürünü ve kent vizyonunu yansıtan bir organizasyon. Sadece tarihiyle değil, spora ve sporcuya verdiği değerle de öne çıkan bir ilçeyiz. Soli’nin taşlarında yankılanan her ayak sesi, bu kentin ne kadar köklü, canlı ve üretken olduğunu tüm dünyaya duyuruyor” dedi.

SPORCULARDAN MEZİTLİ’YE TAM NOT

Sporculardan Hakan Ali, yarış sonrası duygularını ifade ederek, “Tabiri caizse Açık Hava Müzesi’nde koşu yaptık. Mezitli’nin her yeri tarih kokuyor. Özellikle Soli sütunlarının gölgesinde spor yapmak bizim için çok özel bir deneyimdi. Bu yıl ilki düzenlendi ama mükemmel bir organizasyondu. Bundan sonraki tüm etkinliklerde yer almak istiyoruz” dedi. Bir diğer sporcu Julia Belousova ise parkurun güzelliğine dikkat çekerek, “Akdeniz’in sıcak havası, tarihi dokusu ve halkın ilgisiyle muhteşem bir atmosferde koştuk. Organizasyon çok profesyoneldi. Rüzgârın esintisi bile motive ediciydi” diye konuştu.

595 SPORCU, 3 FARKLI KATEGORİDE YARIŞTI

Soli 10K kapsamında şirket koşusu, çocuk koşusu ve bireysel koşu olmak üzere üç farklı kategoride yarışlar düzenlendi. Kadın ve erkek sporcular farklı yaş gruplarında kıyasıya mücadele etti. Kadınlar 16–29 yaş kategorisinde birinciliği Fatma Arık kazanırken, Habibi Nasrallah ikinci, Emine Sevgin ise üçüncü oldu. Erkekler 16–29 yaş kategorisinde Muhammet Furkan Şanlı birinci, Kerem Yetişir ikinci, Sebahattin Çavga ise üçüncü sırada yer aldı. Kadınlar 30–39 yaş kategorisinde Adina Vakhidova birinci, Meltem Tugay ikinci, Gözde Mutlu üçüncü oldu. Erkekler 30–39 yaş kategorisinde Mesut Akpınar birinci, Emre Çevik ikinci, Hamdi Bodur üçüncü oldu. Kadınlar 40–49 yaş kategorisinde Julia Belousova birinci, Feride Biliz ikinci, Evgeniia Zalevskiaia üçüncü olurken; erkeklerde Necat Çabun birinciliği elde etti, onu Erdoğan Özkan ve Fahrettin Çakay izledi. Kadınlar 50–59 yaş kategorisinde Arife Sevgi Dursun birinci, Aynur Gökelma ikinci, Fadime İlten üçüncü oldu. Erkekler 50–59 yaş kategorisinde Özgün Özel birinci, Cahit Özgen Olgunuz ikinci, Mehmet Özer Kurt üçüncü sırada yer aldı. Kadınlar 60 yaş üstü kategorisinde Çiğdem Besler birinci olurken; erkeklerde Suat Demirci birinciliği, Ali Murtaza Bakırcıoğlu ikinciliği, Halil İbrahim Oğuz ise üçüncülüğü elde etti.