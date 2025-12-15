Mini Paint-4 Resim Sergisi, Yenişehir'de açıldı

Mini Paint 4 Ulusal Karma Resim Sergisi Mersin Yenişehir Belediyesi ev sahipliğinde kapılarını ziyaretçilere açtı. 110 sanatçının 440 eserle yer aldığı serginin açılışına, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit’in yanı sıra sanatçılar, belediye meclis üyeleri, oda ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Serginin düzenlemesi Galeri Koordinatörü Nida Mert, katılımcı sanatçı Derya Gözükızıl ve Ali Gökdam tarafından gerçekleştirildi. Sergi açılışı öncesinde, Engin Aktuğ şefliğindeki Mersin Oda Korosu’nun sunduğu özel bir dinleti davetlilerle buluştu.

"MERSİN’E ARMAĞANIMIZ OLSUN"

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, sergiye daha önce de ev sahipliği yaptıklarını belirtirken “Türkiye'nin dört bir yanından sanatçılar var. İstiyoruz ki sanat hediye edilebilsin, bu yönde teşvik edilsin. Sevdikleriniz için en mükemmel seçenek buradaki eserler. Sergimiz de Mersin’e bizim armağanımız olsun” dedi. Özyiğit, sanatın iyileştirici ve birleştirici gücüne de değinerek “Gülmeye ve iyi hissetmeye ihtiyacımız var. Yaralarımızı sanatla sarabiliriz. Tüm sanatseverleri bu önemli sergimize bekliyoruz” sözleriyle davette bulundu.

Özyiğit, seçki çalışmaların değerlendirme sürecinde yer alan danışma kurulu üyeleri Ahmet Yeşil, Aynur Sakuçoğlu, Veli Mert ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Mini Paint 4 Ulusal Karma Resim Sergisi, 9 Ocak 2026 tarihine kadar Yenişehir Belediyesi Ahmet Yeşil Sanat Galerisi’nde ziyaretçilerini ağırlayacak.