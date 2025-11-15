Minik güreşçiden büyük başarı

Sivas’ta düzenlenen Minikler Türkiye Şampiyonası’nda dereceye girerek büyük bir başarıya imza atan genç sporcu Elanur Evlek, elde ettiği bu sonuçla Sporcu Eğitim Merkezi’ne katılma hakkı kazandı.

Başarılı sporcu, ailesi, Malatya Güreş İl Branş Sorumlusu Mehmet Güzel, Sporcu Eğitim Merkezi Müdürü Murat Memiş, Spor Uzmanı Bayram Gömülü, Ahmet Zeyneloğlu Ortaokulu Müdürü Cemil Savram ve Arapgir Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Antrenörü Cuma Mercimek eşliğinde Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu’nu makamında ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Başkan Cömertoğlu, genç güreşçi Elanur Evlek ile yakından ilgilenerek başarılarından dolayı kendisini tebrik etti. Cömertoğlu, Elanur’a milli takım forması hediye ederek gelecekteki spor yaşamında başarılarının devamını diledi.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, spora ve genç sporculara verdikleri öneme vurgu yaparak şunları söyledi: “Elanur kızımızın Sivas’ta elde ettiği bu büyük başarı hepimizi gururlandırdı. Arapgir’den yetişen her bir gencimizin, azimle ve disiplinle çalışarak Türkiye çapında başarılar elde etmesi bizler için büyük bir mutluluk. Belediye olarak her zaman gençlerimizin yanında olacağız, onların hem eğitim hem de spor hayatlarında en iyi şekilde gelişmeleri için destek vermeye devam edeceğiz. Elanur’un milli takım formasıyla ülkemizi temsil edeceğine gönülden inanıyorum.”