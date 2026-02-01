Minik yürekler sahaya indi, sporun coşkusu zirveye taştı

Eskişehir’de sporun birleştirici gücü ve çocukların saf heyecanı bir kez daha aynı çatı altında buluştu. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde; Odunpazarı Belediyesi, Tepebaşı Belediyesi, EASKF, TÜFAD ve TFFHGD iş birliğiyle düzenlenen 9. Geleneksel Mini Minikler Futsal Şenliği, unutulmaz bir finalle sona erdi.

YILDIZ ADAYLARI SAHAYA ÇIKTI

Porsuk Spor Salonu’nda beş gün boyunca süren şenlikte, geleceğin yıldız adayları sahaya çıktı. Fair-play ruhunun, dostluğun ve spor sevgisinin ön planda olduğu organizasyon; hem minik sporculara hem de ailelerine duygu dolu ve keyifli anlar yaşattı. Tribünlerde coşku hiç dinmezken, sahada ter döken çocuklar yetenekleriyle büyük alkış topladı. Final gününe Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce’nin yanı sıra Odunpazarı Belediyesi Başkan Vekili Melih Karaçay, Tepebaşı Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Baturay Özkan, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Eskişehir Şube Başkanı Ahmet Bingöl, Eskişehir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (EASKF) Başkanı Sadri Atam, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Eskişehir Şubesi’nden Murat Şentürk, sporcular ve çok sayıda aile katıldı.

‘HER BİRİ ŞAMPİYON’

Toplam 250 minik sporcunun yer aldığı şenlikte; Ihlamurkent Spor, DSİ Bent Spor, Anadolu Üniversitesi, Gençlergücü Spor, Sağlık Spor, Eskişehir Kolej, Esentepe Spor, Asi Aslanlar Spor, Alt Yapı Derneği Spor, Es Şimşekler Spor, Minik Şimşekler Spor ve Çamlıca Gençlik Spor takımları mücadele etti. Beş gün boyunca süren karşılaşmalar, futsal branşının gelişimine katkı sunarken çocukların sporla iç içe büyümesinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Final töreninde minik sporculara madalyalarını takdim eden Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

“9. Geleneksel Mini Minikler Futsal Şenliği’nin ödül töreninde çocuklarımızın heyecanına ortak olmaktan büyük mutluluk duydum. Beş gün boyunca dostluğu ve spor sevgisini sahaya yansıtan tüm miniklerimizi yürekten kutluyorum. Onların her biri bizim için birer şampiyon. Bu güzel organizasyonda emeği geçen tüm paydaş kurumlara, antrenörlerimize ve ailelerimize teşekkür ediyorum.”