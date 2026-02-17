Nallıhan Belediyesi’nden çiftçilere yüzde 50 hibeli korunga tohumu desteği

Nallıhan Belediyesi, artan kuraklık riski ve azalan su kaynaklarına karşı tarımsal üretimde sürdürülebilirliği desteklemek amacıyla önemli bir projeyi yaşama geçiriyor. Belediye, daha az su tüketen ve toprağı güçlendiren yem bitkilerinin yaygınlaştırılması kapsamında çiftçilere %50 hibeli korunga tohumu desteği sağlayacak. Kuraklığa dayanıklı yapısıyla bilinen korunga, düşük su ihtiyacı sayesinde özellikle su kaynaklarının kısıtlı olduğu bölgelerde alternatif ürün olarak öne çıkıyor. Derin kök yapısıyla suyu verimli kullanan bitki, toprak verimliliğini artırırken hayvancılık için de yüksek kaliteli kaba yem kaynağı sunuyor. Bu yönüyle korunga, üreticilerin yem maliyetlerinin düşürülmesine de katkı sağlıyor. Belediye yetkilileri, destek programıyla hem üreticinin mali yükünü hafifletmeyi hem de ilçede sürdürülebilir tarım uygulamalarını yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirtti. Destekten yararlanmak isteyen çiftçilerin başvurularını Nallıhan Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü’ne yapabilecekleri bildirildi. Başvuru süreci ve destek şartlarına ilişkin detayların belediye tarafından ayrıca duyurulacağı kaydedildi.