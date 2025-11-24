Nallıhan: Kuşların ve Oyaların Cenneti

Doğanın en güzel renklerini barındıran Nallıhan, sahip olduğu eşsiz tabiatıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Travel Expo 8. Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarına Katılan Nallıhan Belediyesi standı yoğun ilgi gördü.

Nallıhan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Hamiyet Balcı şunları söyledi: "İlçemiz, Kız Tepesi Tabiat Anıtı ve yaklaşık 200 farklı kuş türüne ev sahipliği yapan Kuş Cenneti ile tam bir doğa harikası niteliği taşıyor. Her yıl Haziran ayında, göçlerin tamamlanmasının ardından düzenlediğimiz Fotoğraf Safarisi, ilçemizin doğal zenginliklerini objektiflere yansıtıyor. Bu yıl drone çekimlerinin de eklenmesiyle, toplam 52 ödüllü fotoğraf doğa tutkunlarının beğenisine sunuluyor. Daha önce Ankara’da sergilenen çalışma, şimdi Nallıhan’da ziyaretçileriyle buluşuyor.

Doğal güzelliklerimiz yalnızca kuşlarla sınırlı değil. Arılı tarlalarda yetişen lavantalar hasada ulaştığında gerçekleştirdiğimiz Lavanta Festivali, bu yıl üçüncü kez düzenlendi. Temmuz ayı sonunda yapılan festivalde, tamamen Nallıhan’da yetişen tıbbi ve aromatik bitkilerden elde edilen doğal ürünler büyük ilgi görüyor. Ziyaretçiler, lavanta tarlalarının büyüleyici atmosferinde kötü enerjilerini bırakıp iyi enerjiyle ayrılıyor.

İpek Yolu güzergâhında bulunan Nallıhan, tarih boyunca ipek üretimiyle anılan önemli bir merkez olmayı sürdürüyor. Dut yapraklarıyla beslenen kozaların 40 günlük yolculuğu ipeğe dönüşürken; hanımların maharetli ellerinde, soğan ve ceviz kabuğu ile vişne suyundan elde edilen doğal boyalarla renklendirilen ipekler adeta birer sanat eserine dönüşüyor. Geleneksel iğne oyaları ve örtme dokumalar ise modern dokunuşlarla kolye, küpe, yüzük ve dekoratif eşyalara dönüşerek yeni nesil tasarımlarla buluşuyor. Nallıhan iğne oyaları ve örtme dokumalar, coğrafi işaret tescili alarak ününü taçlandırdı. Doğanın, sanatın ve tarihin buluştuğu bu özel ilçe, gerçekten de adı gibi: Kuşların ve oyaların cenneti Nallıhan."