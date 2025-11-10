Nasreddin Hoca’nın 741. vefat yılında anma günleri ve 9. Ulusal Fıkra Canlandırma yarışması başlıyor

Akşehir Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen Nasreddin Hoca Anma Günleri ile 9. Ulusal İlkokullar Arası Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması, bu yıl başvuru yoğunluğu nedeniyle birleştirilerek 11–14 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Nasreddin Hoca’nın vefatının 741. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikler; tiyatrodan meddah gösterilerine, ulusal yarışmalardan uluslararası fıkra performanslarına kadar geniş bir yelpazede gerçekleştirilecek.

Tiyatrodan Meddaha, Mizah Dolu Bir Program!

Program, 11 Kasım Salı günü saat 12.00’de İplikçi Camii’nde okunacak Mevlid-i Şerif ile başlayacak. Aynı gün, Eskişehir Çocuk Tiyatrosu tarafından sahnelenecek “Nasreddin Hoca” adlı çocuk oyunu, Akşehir Kültür Merkezi’nde iki seans halinde izleyicilerle buluşacak. İki seans şeklinde sahnelenecek tiyatro oyunu 13.00 ve 15.00 saatlerinde izleyicileriyle buluşacak.

12 Kasım Çarşamba günü, 9. Ulusal İlkokullar Arası Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması Bölge Finali Şehit Ömer Halisdemir Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. 13 Kasım Perşembe günü ise Türkiye genelinden gelen öğrencilerin katılımıyla Türkiye Finali yapılacak.

Aynı gün saat 16.30’da Özbekistan’dan gelen sanatçılar Doç. Dr. Jumali SHABANOV ve Uzm. Anvar YUSUPOV, Şehit Ömer Halisdemir Kültür Merkezi’nde sahne alarak “Özbek Fıkra Anlatı Performansı” gerçekleştirecek. Özbek grubun ardından yarışmanın Akşehir birincisi okul galibiyet getiren oyununu izleyicilere sunacak. Etkinliğin hemen ardından ödül töreni yapılacak.

Anma programı, 14 Kasım Cuma günü saat 19.30’da Akşehir Kültür Merkezi’nde sahnelenecek “Hoca Nasreddin” adlı iki kişilik meddah gösterisiyle sona erecek. Gösteri, Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğretim üyeleri Mehmet Baltacan ve Hüseyin Şen tarafından sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Akşehir Belediye Başkanı Dr. Ahmet Nuri Köksal, etkinlikler hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Nasreddin Hoca; Anadolu’nun bilge sesi, mizahın ve sağduyunun ortak dili olmuştur. Onun fikirlerini yaşatmak hem geçmişimize hem geleceğimize ışık tutmaktır. Bu yıl yoğun ilgi nedeniyle Anma Günleri ve Fıkra Canlandırma Yarışmamızı bir arada gerçekleştireceğiz. Tüm halkımızı bu anlamlı etkinliklere davet ediyorum”

Etkinliklerin detaylı programına www.aksehir.bel.tr adresinden ulaşılabilecek.