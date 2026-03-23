Odabaşı, bayram sevincini yurttaşlarla ve personelle paylaştı

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, geri bırakılan Ramazan Bayramı’nın manevi atmosferini yurttaşlar ve belediye personeliyle birlikte yaşadı. Başkanlık makamında düzenlenen bayramlaşma programında Odabaşı, kendisini ziyarete gelen misafirleri kapıda karşılayarak tek tek bayramlarını tebrik etti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen bayramlaşmada yurttaşlarla yakından ilgilenen Odabaşı, sohbet ederek talep ve önerileri dinledi. Program boyunca bol bol hatıra fotoğrafı çektiren Odabaşı, bayramın getirdiği birlik ve beraberlik duygusunun Gölbaşı’nda güçlü şekilde hissedildiğini ifade etti.

Öte yandan Gölbaşı Belediyesi personeliyle de bayramlaşan Odabaşı, bayram süresince vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına sahada aktif olarak görev yapan ekibine teşekkür etti. Odabaşı, temizlikten zabıtaya, teknik ekiplerden sosyal destek birimlerine kadar birçok alanda hizmetlerin bayram boyunca aralıksız sürdürüldüğü vurguladı.

“GÖLBAŞI’NDA BU GÜZEL ATMOSFERİ HEP BİRLİKTE YAŞADIK”

Odabaşı “Geride bıraktığımız Ramazan Bayramı’nda hemşehrilerimizle bir arada olmanın mutluluğunu yaşadık. Bayram süresince vatandaşlarımızın huzuru, güvenliği ve konforu için tüm ekip arkadaşlarımız büyük bir özveriyle sahada görev yaptı. Bu süreçte gösterdikleri gayret ve fedakârlık için her bir mesai arkadaşıma gönülden teşekkür ediyorum.

Bayramlar, birlik ve beraberliğimizi pekiştiren, dayanışma ruhumuzu güçlendiren çok kıymetli zamanlardır. Gölbaşı’nda bu güzel atmosferi hep birlikte yaşadık. İnşallah önümüzdeki bayramlarda da aynı dayanışma ve kardeşlik duygularıyla bir araya gelmeye devam edeceğiz.” dedi.