Ortahisar Belediyesi’nden öğrencilere ağız ve diş sağlığı taraması

Ortahisar Belediyesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Diş Hekimliği Fakültesi ile birlikte öğrencilerde ağız ve diş sağlığı bilincinin oluşmasını hedefleyen bir projeye imza attı. Kutlugün Mahallesinde uygulanan proje kapsamında öğrencilerin ağız ve diş muayeneleri de gerçekleştirildi.

Ortahisar Belediyesi, KTÜ Diş Hekimliği Fakültesi iş birliğiyle çocuklarda ağız ve diş sağlığı konusunda farkındalık oluşturmak ve çevre bilincini güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen “Gülümseyen Fidanlar-Çocuk Diş Sağlığı ve Çevre Dostu Toplum Projesi” kapsamında, Kutlugün Mahallesi’nde kapsamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Etkinliğe, Ortahisar Belediye Başkan Yardımcısı Ernul Arslan, KTÜ Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nagehan Yılmaz ve bölüm öğrencileri, Sosyal Hizmetler Müdürü Toktamış Han Bahadır, Kutlugün Mahalle Muhtarı Aytaç Sarbat, Kutlugün İlkokulu Müdürü Enver Bıyık, veliler ve çok sayıda çocuk katıldı.

ÖĞRENCİLERİN DİŞ MUAYENELERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Doç. Dr. Nagehan Yılmaz yürütücülüğünde gerçekleştirilen proje kapsamında, çocuklara ağız ve diş sağlığı, çürük oluşumu, koruyucu ve önleyici uygulamalar hakkında eğitici sunumlar yapıldı. Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinin de desteğiyle, programa katılan çocukların ağız içi muayeneleri gerçekleştirildi. Çocuklara çeşitli hediyelerin dağıtıldığı program, çevre farkındalığını artırmak amacıyla düzenlenen fidan dikimiyle devam etti. Minik katılımcılar, öğretim üyeleri ve belediye ekipleriyle birlikte Kutlugün Mahallesi’nde hatıra ve nefes olması amacıyla Ortahisar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekibiyle fidan dikerek keyifli anlar yaşadı.

ARSLAN: “ÇOCUKLARIMIZIN SAĞLIĞINI ÇOK ÖNEMSİYORUZ”

Ortahisar Belediye Başkan Yardımcısı Ernul Arslan, programın, çocukların hem sağlıklı bir geleceğe adım atmaları hem de doğa ile bağ kurmaları için hazırlandığını söyledi. Arslan, “Ortahisar Belediye Başkanımız Ahmet Kaya öğrencilerimizin gelişimi ve bilinçlenmesine yönelik faaliyetleri destekliyor. Bu anlamda Karadeniz Teknik Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ile imzaladığımız protokol doğrultusunda, Kutlugün İlkokulumuzdaki güzel ve anlamlı bir program yaptık. Öğrencilerimiz ve velilerimize, ağız ve diş sağlığı konusunda bilgilendirmeler yapıldı, ardından öğrencilerimizin diş muayeneleri yapıldı. Son olarak bu günün anısına fidan dikimi gerçekleştirdik. Bu tür faaliyetlerimizi önümüzdeki günlerde de sürdüreceğiz” dedi.