Ortahisar Belediyesi’nden sınav haftasında öğrencilere yemek desteği

Ortahisar Belediyesi üniversite öğrenimi gören öğrencilere sınav haftası boyunca yiyecek ve içecek ikramında bulunuyor.

Ortahisar Belediyesi’nin üniversite öğrencilerine sınav haftalarında destek olmak, moral ve motivasyonlarını artırmak amacıyla başlattığı yiyecek-içecek ikramları sürüyor. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Faik Ahmet Barutçu Kütüphanesi önünde kurulan stantta, öğrencilere sandviç ve meyve suyu ikram ediliyor. Belediye Başkan Yardımcısı Ernul Arslan, Sosyal Hizmetler Müdürü Toktamış Han Bahadır ile birlikte standı ziyaret ederek öğrencilere sandviç ikram etti, sınavlarda başarılar diledi. Sınav haftası boyunca her gün açık kalacak ikram standı, 9.00-12.00 saatleri arasında öğrencilere hizmet veriyor.

ARSLAN: “BÜTÜN İMKANLARIMIZLA ÖĞRENCİLERİMİZİN YANINDAYIZ”

Öğrencilere yönelik birçok proje ve desteği hayata geçirdiklerini belirten Ortahisar Belediye Başkan Yardımcısı Ernul Arslan, “Başkanımız Ahmet Kaya, eğitim-öğretim faaliyetlerine çok önem veriyor. Okul öncesinden üniversiteye kadar çeşitli proje ve desteklerle çocuklarımızın, gençlerimizin yanındayız. Bu kapsamda üniversite öğrencilerimize, sınav haftalarında geleneksel hale getirdiğimiz stantlarımızı kurarak sandviç ve meyve suyu ikram ediyoruz. Kahvaltı yapamadan okula gelen öğrencilerimizin sınavlara tok olarak girmesi, başarısına da katkı sağlayacaktır. Bütün öğrencilerimize sınavlarında başarılar diliyorum” dedi.

ÖĞRENCİLER BAŞKAN KAYA’YA TEŞEKKÜR ETTİ

Öğrenciler, “Sınav haftalarında yoğun ders çalıştığımız için bazen kahvaltı yapamadan okula geliyoruz. Dışarıda kahvaltı yapmak da çok maliyetli. Bu tür ikramlar gerçekten çok faydalı oluyor. Başkanımız Ahmet Kaya’ya çok teşekkür ediyoruz” diyerek verilen hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirdiler.