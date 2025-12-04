Ortahisar’da Çağlayan Kentsel Dönüşüm Projesi hızla ilerliyor

Ortahisar Belediye Başkan Ahmet Kaya, Çağlayan Mahallesi'nde ekonomik ömrünü tamamlamış ve afet riski taşıyan yapıların dönüştürülmesi amacıyla başlatılan Çağlayan Kentsel Dönüşüm Projesi’nin şantiyesinde incelemelerde bulundu. İncelemelerde Başkan Kaya’ya, Belediye Başkan Yardımcıları Alper Öztürk ve Celal Akaç, Proje Koordinatörü Can İhsan Bozbaş ve müteahhit firma sahibi, iş insanı Ali Türen Öztürk eşlik etti. İnşaat sahasını gezen Başkan Kaya, yürütülen çalışmalarla ilgili Proje Koordinatörü Can İhsan Bozbaş ve şantiye sorumlusundan bilgi aldı.

1. ETAP 1. KISIM İNŞAATLARI HIZLA YÜKSELİYOR

Ortahisar Belediyesi’nin iştiraki ORKENT A.Ş. tarafından yürütülen projenin 1. Etap 1. Kısım inşaatlarında, yalıtım işlemleri ve demir donatı imalatı tamamlandıktan sonra bugün itibarıyla beton dökümleri başladı.

‘VATANDAŞLARIMIZI BİR AN ÖNCE EVLERİNE, İŞYERLERİNE KAVUŞTURACAĞIZ’

Projenin planlandığı şekilde ve hızla ilerlemesinden büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Başkan Kaya, “Çağlayan Kentsel Dönüşüm Projemizde demir donatı işi bitti, şimdi beton dökümüne başlandı. Çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Müteahhit firmamıza, mühendislerimize ve çalışan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalarda iş güvenliği kurallarına uyulmasını çok önemsiyorum. Şantiyemizde iş güvenliğiyle ilgili tedbirlerin alınmış olduğunu görmek beni mutlu etti. Sahada baretsiz kimse yok, herkes tedbirini almış, iş güvenliği kurallarına uygun şekilde imalatlar yapılıyor. Hızlı bir şekilde yol alıyoruz. İnşallah buradaki taahhütlerimizi süresinde yerine getireceğiz. Vatandaşlarımızı bir an önce evlerine, işyerlerine kavuşturacağız” dedi.