Safranbolu’da 3. Yılbaşı Panayırı Başlıyor

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan ve Cittaslow üyesi Safranbolu’da, turizmi dört mevsime yaymak ve kış döneminde esnafa katkı sağlamak amacıyla düzenlenen Yılbaşı Panayırı’nın bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek.

Safranbolu Belediyesi tarafından organize edilen panayır, 27-31 Aralık tarihleri arasında Tarihi Çarşı Han Arkası’nda ziyaretçilerini ağırlayacak. Panayırda hediyelik eşya stantları, sokak lezzetleri ve çeşitli etkinlikler yer alacak.

Safranbolu Belediye Başkanı Mimar Elif Köse, yaptığı açıklamada, Yılbaşı Panayırı’nın hem kent ekonomisine hem de sosyal yaşama katkı sunduğunu belirterek, etkinliğin kış aylarında Tarihi Çarşı’ya hareketlilik kazandırdığını ifade etti.

Köse, panayır sayesinde Safranbolu’nun eşsiz atmosferinin yılın her döneminde yaşatıldığını vurgulayarak, tüm vatandaşları ve ziyaretçileri etkinliğe davet etti.

Yılbaşı Panayırı, beş gün boyunca Tarihi Çarşı’da renkli görüntülere sahne olurken, Safranbolu esnafına da önemli bir ticari katkı sağlamayı hedefliyor.