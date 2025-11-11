Safranbolu’da Yılbaşı Panayırı için yoğun ilgi

Safranbolu’da turizmi 12 aya yaymak ve kış aylarında esnafa destek sağlamak amacıyla hayata geçirilen Yılbaşı Panayırı için başvurular tamamlandı. Safranbolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ahşap Atölyesi tarafından hazırlanan stantlarda yer almak isteyen çok sayıda vatandaş, Safranbolu Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne başvuru yaptı. Toplam 25 hediyelik eşya ve 6 gıda ürünleri satış standı için 40 başvuru yapılırken, yoğun talep nedeniyle Yılbaşı Panayırı Komisyonu tarafından Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi Sadi Yaver Ataman Meclis Salonu’nda eleme gerçekleştirildi.Kent Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Küratör Selmin Kangal, Safranbolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Muammer Dumaner, Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Şebnem Urgancıoğlu ve Belediyeyi temsilen Mert Kozulu'dan oluşan Komisyon, panayırın konseptine uygun ürünleri hazırlayan katılımcılar arasından seçim yaptı. Safranbolu Belediye Başkanı Mimar Elif Köse, Yılbaşı Panayırı’nın hem yerel üreticilere ekonomik katkı sağlamayı hem de kış döneminde Safranbolu turizmine canlılık kazandırmayı amaçladığını belirtti. Panayırın Aralık ayının son haftasında başlaması ve Safranbolu’nun tarihi atmosferinde renkli etkinliklerle kutlama havası oluşturması planlanıyor.