Seydişehir Belediyesi’nden Kesecik Mahallesi’ne sıcak asfalt

Seydişehir Belediyesi, Kesecik Mahallesi'nde sıcak asfalt çalışmalarına başladı. Kesecik Mahallesinde uzun süredir ihtiyaç duyulan önemli bir çalışmayı yaşama geçiren Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, toplamda 2 bin 500 metre uzunluğundaki yolun daha konforlu ve modern bir yapıya kavuşacağını kaydetti. Başkan Ustaoğlu, “Yaptığımız fiziki belediyecilik çalışmalarıyla şehrimizi güzelleştirirken koyduğumuz hedefleri de bir bir gerçekleştiriyoruz. Seydişehir merkez ve dış mahallelerimizde sürdürdüğümüz çalışmalarla ihtiyaç olan bölgelerde ekiplerimiz hızlı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kesecik Mahallemizde ekiplerimiz çalışmalarına başladı. İlçemize değer katan bu çalışmalar ile hemşehrilerimizin güvenli ulaşımını ve memnuniyetini sağlarken yolların ulaşım konforunu da arttırmaya devam ediyoruz” dedi. Asfalt çalışmasından dolayı Başkan Ustaoğlu’na teşekkür eden Kesecik Mahallesi Muhtarı Cafer Sayhan “Kesecik Mahallesi ilk defa 1 metre 1 kilo asfaltı ilk defa bugün gördü. Çok teşekkür ederiz” dedi.