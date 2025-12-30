Şişli'nin Kanal İstanbul'una karşı dilekçeli eylem: 'Resul Emrah Şahan tutuklandı, sonsuz hızda yapılaşma başladı'

Şişli'nin Kanal İstanbul'u olarak adlandırılan projenin ilçeyi betona boğacağını belirten CHP Şişli İlçe örgütü temsilcileri ile bir grup yurttaş dilekçeli eylem yaptı. İnşaatın durdurulması için dilekçe veren yurttaşlar, 'Kent Uzlaşısı' operasyonuyla gözaltına alınan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın tutuklanmasından sonra yapılaşmanın aşırı hız kazanmasına dikkat çekti.

CHP Şişli İlçe Başkan Yardımcısı Çağrı Dönmez tarafından okunan açıklamada, "Nereye bir hançer saplamak isterseniz bizi karşınızda bulacaksınız. Direnen başkanlarımızı, avukatlarımızı, onurlu bürokratlarımızı, plancılarımızı, mimarlarımızı türlü hilelerle tutsak ettiniz. Onların adına da mücadeleyi biz burada sürdüreceğiz, kent suçlarının peşini asla bırakmayacağız” denildi.

İstanbul Şişli’de 24 bin metrekarelik alanın rezerv alan ilan edilerek Taşyapı’nın inşaatına CHP Şişli İlçe Başkanlığı inşaatın durdurulması ve yıkılması için belediyeye dilekçe verdi. İlçe Başkan Yardımcısı ve partililer ve Şişliler güvenlik önlemleri altında bir basın açıklaması yaptı. Açıklamayı CHP Şişli İlçe Başkan Yardımcısı Çağrı Dönmez okudu.

Dönmez açıklamada şunları söyledi:

"KENTİMİZE, HUKUKA VE HALK İRADESİNE SAHİP ÇIKIYORUZ"

"Bugün burada, yangından mal kaçırır gibi, hafriyat tozunu dumana katarak sürdürülen Taşyapı’nın hukuk dışı inşaatına karşı başını bu bölgede yaşayan Merkez ve Cumhuriyet Mahalleli komşularımızın çektiği, onların öncülük ettiği Şişlililer olarak dilekçelerimizi sunacağız. Bu dilekçelerimizle, ruhsatsızlığa, hukuka aykırılığa, kente verilmek istenen zarara itiraz ediyoruz, Şişli'ye saplanmak istenen hançeri, kent suçlarını tüm açıklığıyla belgeliyoruz. Kentimize, hukuka ve halk iradesine sahip çıkıyoruz. Şunun altını özellikle çiziyoruz, her gün önünden geçtiğimiz bu inşaat sıradan bir inşaat değildir. Burası Şişli’de yaşayan sizin ve benim, hepimizin oylarıyla seçilmiş belediye başkanımız Resul Emrah Şahan’ın halk iradesinin gaspıyla görevden uzaklaştırılmasıyla doğrudan ilgilidir. Türkiye’de kurulmak istenen betondan korku rejiminin neyi amaçladığının çok açık bir örneğidir. İrade gaspı ve bu inşaat ikiz kardeştir. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Şişli halkı rekor bir oyla burada kent hakkını savunan bir yönetimi iktidara getirdi. Resul Emrah Şahan Başkanımız ve yetkileri ellerinden alınan Belediye Meclisi kadromuz göreve gelir gelmez, Şişli’yi herkes için yaşanabilir kılmaya ant içtiler.

"ŞİŞLİ'NİN VİCDANLI İNSANLARININ YÜREĞİNİ YAKIYOR"

Çocuklarımızın sokakta oynayamadığı oyunla, okulda yiyemediği yemekle, emeklinin nefessiz kalmasıyla dertlendiler. Çocuklar mutlu olsun, Şişli’de çiçekler açsın, buranın mahallesi, sokağı, arazisi bir avuç talancının değil Şişli’de yaşayan herkesin olsun diye çalıştılar. Bunun çok açık ve net örneği, Emrah Başkanın bu alanın betonlaşmasına karşı verdiği mücadeledir. Burası park olsun, çocuk seslerinin neşe saçtığı, hepimizin bir kuruş ödemeden nefes aldığı dinlendiği bir kamusal alan olarak kalsın diye gayret etti. Şişli’nin son kalan deprem toplanma alanını savundu ve bu yüzden hedef alındı, tutsak edildi. Halk iradesi gasp edildi ve sonra ne oldu? Taşyapı’nın önü açıldı. Korundu, kollandı. Bu yapılaşma aceleyle hızlandırıldı. İzinsiz bir şekilde şantiye giriş kapıları açıldı. Sonsuz hızda bir yapılaşma başladı. Günler günleri katlar katları takip etti. Caddenin bu bölümü tozdan dumandan görünmez oldu. Bu hız, bu ihmaller sonucu Taşyapı kamyonları iki ölümlü ve yaralamalı kazaya sebep oldu, bir kadın vatandaşımız feci bir şekilde ezilerek can verdi, bir diğeri ise yaralandı. Hayatını kaybeden ve yaralanan bu iki komşumuz, Şişlinin biz vicdanlı insanlarının canını acıtıyor, yüreğini yakıyor.

" TAŞYAPI ÇÖREKLENDİĞİ YERLERİ BOĞUYOR, YAŞAMI BALTALIYOR"

Biz kabullenemiyoruz ve bu ölümler bir daha yaşanmasın diye bu mücadeleyi veriyoruz. Tüm bunlar olurken Taşyapı göz boyamak, şirin gözükmek için etkinlikler uyduruyor, parasıyla Şişli’yi teslim almak istiyor, çeşit çeşit mizanseni bizlere her hafta izletiyor. Bunların hiçbiri kente yapılan ihaneti gölgeleyemez, ihanet apaçık ortada, karşımızda. Biz Taşyapı’yı iyi tanıyoruz. Kadıköy’den tanıyoruz. Etiler’den tanıyoruz. Bu Taşyapı, mahallelere musallat oluyor, çöreklendiği yerleri boğuyor, oralardaki yaşamı baltalamaktan geri durmuyor. Burada da ruhsatsız bir şekilde inşaata başladılar. Bu cüreti gösterdiler. Bu cesaret onlara verildi, bakanlığın daha önce bizlerin hukuk mücadelesiyle iptal edilen rezerv alan kararı, projenin karşımızdaki bölümü için tekrar alındı. Açık ve net: Bu rezerv alan ilanının hiçbir şekilde kamu yararıyla bir ilgisi yok, kendi ellerinden çıkan kanun açıkça söylüyor, afet riski altında bir alan varsa, burada sağlıklı ve güvenli yaşama çevresi yaratmak üzere, rezerv alan ilan edilir, bu alan dönüştürülür. Peki Taşyapı burada nasıl bir çevre yaratıyor?

"KAYMAKAM AKRABA MÜTEAHHİTLERE KOL KANAT GEREMEZ"

Trafiği felç olmuş, Betondan, tozdan gözün gözü görmediği, hafriyat kamyonlarının ölümlere, yaralamalara neden olduğu, mahallelinin nefes alamadığı bir çevre. Deprem toplanma alanının olmadığı bir çevre. Değerli Şişlililer, burada güven yok, burada sağlık yok, burada yaşam yok. Bunlar olmadan rezerv alan olmaz, bunlar olmadan kamu yararı olmaz. Bunlar yoksa rant vardır, talan vardır, çöreklenme vardır. Bu örnekleri çok gördük. Bu inşaat yıllardır süren rant ve talan düzeninin, fırsatçılık düzeninin son halkalarından biridir. 20 yıldan fazladır kentlerimiz, toprağımız, ırmaklarımız, yalan ve talan düzeni tarafından yağmalanıyor. Deprem toplanma alanlarımız aşama aşama yok ediliyor. Kentlerimizin sakinlerinin, çocuklarının kentte, sokakta güvenle yaşama, parklarında gezme hakları ellerinden alınıyor. Burada da bal gibi siyasi destek var, kol kanat germe var. Bu akraba müteahhite kol kanat germeyin, onunla kol kola girmeyin, AKP’nin Şişli İlçe Başkanına sesleniyorum. Kol kola giriyorsunuz, girmeyin. Kaymakam bey, 'görev icabı buradayız' diyorsunuz, hayır değilsiniz, Türkiye Cumhuriyeti’nin bir bürokratı, irade gaspına ortak olamaz, olmamalıdır, böyle bir görevi kabul edemez, etmemelidir, bir oy dahi almadığı ilçenin belediye başkanlığı koltuğunda oturamaz oturmamalıdır, akraba müteahhitlere kol kanat geremez, germemelidir.

"NEREYE HANÇER SAPLAMAK İSTERSENİZ BİZİ KARŞINIZDA BULACAKSINIZ"

Son olarak Ekrem Başkanımıza, Emrah Başkanımıza bizlere çete diyen Taşyapı’nın sahibine ve temsil ettiği zihniyete tekrar tekrar sesleniyoruz, kentin hakkına sahip çıkmak mıdır çetecilik? Bizlere 'terörist' dediniz, en ufak ciddiye alan dahi yok. Siyasi niyeti açık edilen iddianamede dahi yok. Biz çete değiliz, biz bu kentin sahipleriyiz, Şişli bizim, Kadıköy bizim, Etiler bizim! Nereye bir hançer saplamak isterseniz bizi karşınızda bulacaksınız. Direnen başkanlarımızı, avukatlarımızı, onurlu bürokratlarımızı, plancılarımızı, mimarlarımızı türlü hilelerle tutsak ettiniz. Onların adına da mücadeleyi biz burada sürdüreceğiz, kent suçlarının peşini asla bırakmayacağız, hep birlikte halk olarak bunlara karşı sonuna kadar direneceğiz, tehditlerinize boyun eğmeyeceğiz; kentlerimizi, doğamızı savunmaktan hiçbir zaman geri durmayacağız."