Sofya’da Safranbolu rüzgarları

Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği (SAFTİD) Türkiye Cumhuriyeti Sofya Büyükelçiliği tarafından düzenlenen Cumhuriyet resepsiyonunda şehrini temsil etmek için katıldı. Burada SAFTİD heyeti, yaklaşık 1500 davetliye kenti tanıttı. Hüsnü Şenlendirici’nin konseriyle renklendirilen gecede, davetlilere safran çayı ve Safranbolu’nun meşhur Bağlar gazozu ikram edildi. Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık ve eşi de Safranbolu standını ziyaret ederek, lokum kazanına sembolik olarak safran ekledi. Etkinlik boyunca ana salonda gösterilen Safranbolu tanıtım filmleri, davetlilerin büyük beğenisini topladı. Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Şebnem Urgancıoğlu, Bulgaristan’ın her yıl yaklaşık 3 milyon turisti Türkiye’ye gönderdiğini anımsatarak, “Safranbolu olarak biz de bu turizm hareketliliğinden daha fazla pay almayı hedefliyoruz” dedi.