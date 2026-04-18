Sporun kalbi Alanya’da atmaya devam ediyor

Uluslararası Bioderma Pro Beach Tour Alanya Grand Slam Turnuvası, Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi’nde başladı. Plaj voleybolu yaz sezonunun açılış turnuvası olma özelliği taşıyan organizasyon, sporcuları ve sporseverleri Alanya’da buluşturdu. Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB), Türkiye Voleybol Federasyonu, Alanya Belediyesi ve Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) iş birliğinde düzenlenen turnuvaya toplam 64 takım ve 128 sporcu katılıyor. Türkiye’nin yanı sıra Estonya, Belarus, Rusya, Çek Cumhuriyeti başta olmak üzere birçok ülkeden sporcular, Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi’nde şampiyonluk mücadelesi veriyor.

Turnuvanın ilk gününde oynanan karşılaşmalar, izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. Kum sahada sergilenen yüksek tempolu mücadeleler, sporcuların performansları büyük beğeni topladı. Alanya’nın spor turizmindeki güçlü konumunu bir kez daha ortaya koyan organizasyon, yerli ve yabancı ziyaretçilerden de yoğun ilgi gördü. 18 Nisan ve 19 Nisan tarihlerinde hafta sonu boyunca devam edecek olan turnuva, ücretsiz olarak izlenebiliyor. Plaj voleybolu tutkunları karşılaşmaları Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi’nde yerinde takip edebilecek. Ayrıca müsabakalar, Türkiye Voleybol Federasyonu ile Sportsinalanya ve Beachvolleyalanya sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanıyor. Pazar günü oynanacak final müsabakaları ise S Sport ekranlarından canlı olarak sporseverlerle buluşacak.