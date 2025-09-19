Tarihi Haymana Kaplıca Tesisleri düzenlenen törenle açıldı

Türkiye’nin en büyük kaplıca tesisi ve 14 yeni eserin hizmete açıldığı programa TBMM Başkan Vekili Tekin Bingöl, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın, Gölbaşı Belediye Başkan Yakup Odabaşı, Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erol, Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay ve vatandaşlar da katıldı.

“BUGÜN GELECEK KUŞAKLARIN ZİHNİNDE YER EDECEKTİR”

12 Eylül 1921 ne ise, Haymana için 12 Eylül 2025’te gelecek kuşakların zihninde böyle bir dönüm noktası olarak kalacaktır diyen Başkan Koç “ Eksikliklerini çok iyi bildiğimiz memleketimizin eksiklerini bir buçuk yıl içinde bir an evvel tamamlayıp, kendi değerleri ile değerlenebileceği bir hale getirmek için tüm gayretimizle sahadayız. Bu eksikleri giderirken arkamızda gerek partimiz gerek Mansur Başkanımız her daim yanımızdaydı. Göreve geldiğimizde Aralık 2023’te bitmesi gereken kaplıca merkezimizin sadece yüzde 33’ü bitmişti. Dedik ki biz bu kaplıcayı bitireceğiz. Bu sözü verirken Büyükşehrimize, Büyükşehir Başkanımızın bizim arkamızdaki gücüne güvenerek verdik. Bugün itibariyle Türkiye’nin en büyük kaplıca tesisini açıyoruz.” dedi. Konuşmasında kaplıca dışında hizmete giren 14 yeni eserden de bahseden Haymana Belediye Başkanı Levent Koç “Yapılan her çalışma gelecek kuşakların, çocuklarımızın, gençlerimizin, sizlerin, dört elle bunlara sarılıp geliştireceğinden de adım gibi eminim.” diye konuştu.

“HAYMANA’YI HER YÖNÜYLE TANITACAĞIZ”

Sakarya Meydan Muharebesi’nin geçtiği ve düşmanın durdurulduğu toprakların Haymana olduğunu ifade eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş “Ben aynı zamanda Tarihi Kentler Birliği Başkanıyım. Haymana’yı sadece dünyaca ünlü kaplıcalarıyla değil Sakarya Meydan Muharebesi’ndeki rolüyle tanıtacağız. Haymana Belediye Başkanımızın burada yaptığı çok güzel eserler var. Kent Meydanı, Aile Yaşam Merkezi, düğün salonları ve Kaplıcasıyla Haymana’yı mamur hale getirmek için elinden geleni yapıyor. Bundan sonra Levent Başkanımız ve diğer ilçe belediye başkanlarımızla birlikte Haymanamız için Ankaramız için sonuna kadar çalışacağız.” dedi.

"HAYMANA’DA ÇOK ŞEY DEĞİŞTİ, DEĞİŞMEYE DEVAM EDECEK”

53 yıl sora yeniden Cumhuriyet Halk Partisi’nin halkçı belediyecilik anlayışıyla yönetilen Haymana’da çok şeyin değiştiğini ifade eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer “ Haymana’da çok şey değişti, değişmeye de devam edecek. Bu değişimin isteğini güçlü bir iradeyle Haymanalılar gösterdi. Bugün Haymana’da yaşanan değişimin en önemli mimarlarından biri halkçı şeffaf belediyeciliği Ankara’yla yeniden buluşturan, az laf çok iş diyen Mansur Yavaş’tır. Haymanalılardan emaneti alan Levent Koç ve ekibi bir buçuk yılda Haymana’da değişimi gerçekleştirdi.” diye konuştu.

“HAYMANA ÇOK ÖZEL BİR YERDİR”

Haymana’nın şehit kanlarıyla sulandığını bu yüzden Son Kale olduğunu belirten Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Tekin Bingöl “Haymana her daim bir arada yaşama kültürünü hayata geçiren bir ilçemizdir. Yüzlerce yıldır bu topraklarda yurttaşlarımız kavgasız bir arada yaşama kültürünü en üst düzeye çıkarmıştır.” dedi.

Konuşmaların ardından Türkiye’nin en büyük kaplıca tesisi ve 14 yeni eserin açılışı gerçekleştirildi. Kurdele kesimi ve plaket takdiminin ardından ardından Sen Türkülerini Söyle yarışmasında birinci olan Haymanalı Şahin Karakuş hemşerileriyle buluştu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Haymana Belediye Başkanı Levent Koç ile birlikte yeni açılan kaplıca tesisinde incelemelerde bulundu.

GENÇLER SEMİCENK’LE COŞTU

Gecenin finalinde ise pop müziğin sevilen ismi Semicenk şarkılarıyla Haymanalılara ve Ankara’dan gelen misafirlere unutulmaz bir gece yaşattı.