TÖİŞ-SEN'den Bakan Şimşek'e 'eğitim enflasyonu' tepkisi: 'Sherlock Holmes edasıyla suçlu arıyor'

Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek eğitim enflasyonunun temel kaynağının özel okullar ve vakıf üniversiteleri olduğunu ileri sürdü. Tüm Özel Öğretim ve Muhtelif Kurs İşverenleri Sendikası (TÖİŞ-SEN) Genel Başkanı Atilla Evren'den Bakan Şimşek'e tepki geldi.

Son günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek’in, manşet enflasyonu iki kat yukarı taşıyan “baş suçlular” olarak özel okullar ve vakıf üniversitelerini işaret eden açıklamalarını dikkatle takip ettiklerini belirten Evren, "Anlaşılan o ki Sayın Bakan, çok ünlü bir politikacının da her zaman yaptığı gibi anlık refleksiyle, kendisine verilen suflenin doğruluğunu test etmeden eğitim sektörüne ilişkin “kural bazlı fiyatlama” getirileceğini kamuoyuna duyurmuştur. Oysa küçük ama hayati bir ayrıntı gözden kaçırılmıştır: Türkiye’de özel öğretim kurumları zaten 20 yılı aşkın süredir kural bazlı fiyatlamaya tabidir.

5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ve ilgili yönetmelikler son derece açıktır: Başta özel okullar olmak üzere tüm Özel Öğretim Kurumları; Ücretlerin Tespit ve Tahsil Yönetmeliği’nin ilgi; maddesi gereğince, Bir önceki yılın TEFE + TÜFE ortalamasının (yüzde 50’si) kadar azami öğrenim ücreti artışı yapabilir. Yani: Keyfi zam yoktur, serbest piyasa yoktur, “Bugün canım istedi, yüzde 100 zam yaptım” diye bir düzen hiçbir zaman olmamıştır. Sayın Bakan’ın bugün “getirileceğini” söylediği sistem, zaten yıllardır yürürlüktedir" dedi.

"GÜNAH KEÇİSİ ÖZEL SEKTÖR İLAN EDİLMİŞTİR"

Evren sözlerini şöyle sürdürdü: "Madem özel okullar: Enflasyonu patlatıyor, ekonomiyi sarsıyor, manşet enflasyonu iki katına çıkarıyor. O halde şu sorunların sorumlusu olarak da özel okullar mı görülmektedir sorusunun da yanıtlanması gerekir: PISA sınavlarında Türkiye’nin yıllardır gerileyen sıralamasının sorumlusu da özel okullar mıdır? LGS’de sıfır çeken öğrencilerin kabahati özel okullara mı aittir? YKS’de barajı geçemeyen yüz binlerce gencin sorumlusu da özel okullar mıdır?

Eğer cevap “evet” ise kamuoyuna açıkça söylenmelidir: Türkiye’de eğitim sistemine dair tüm yapısal sorunların günah keçisi özel sektör ilan edilmiştir. Eğer cevap “hayır” ise o zaman enflasyon tartışmasının da hukuki gerçeklikten kopuk bir algı yönetimi olduğu kabul edilmelidir.

Bizler: Enflasyonu inkâr etmiyoruz. Kamusal denetimi reddetmiyoruz. Şeffaflıktan kaçmıyoruz ancak: Mevcut kanunlar yok sayılarak, sektör temsilcileriyle konuşulmadan, eğitim gibi hassas bir alan popülist başlıklara kurban edilerek yapılan açıklamaları da doğru bulmuyor ve kabul etmiyoruz. Sayın Bakan’ı, Sherlock Holmes edasıyla suçlu aramadan önce, 5580 sayılı Kanunu büyüteçle incelemeye davet ediyoruz. Çünkü: Hukuk okunmadan yapılan ekonomi, ne enflasyonu düşürür ne de eğitimi kurtarır."