Tokat Günleri 2025’te Zile, İstanbul’la buluşuyor

Her yıl binlerce Tokatlıyı bir araya getiren ve memleket atmosferini İstanbul’a taşıyan Tokat Günleri, bu yıl 4–7 Aralık 2025 tarihlerinde Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Fuar ve Etkinlik Alanı’nda gerçekleştirilecek. Zile Belediyesi, ilçenin kültürünü, tarihini ve lezzetlerini yurttaşlarla buluşturmak için organizasyonda yer alacağını açıkladı. Zile Belediye Başkanı Şükrü Sargın, etkinlik öncesinde yaptığı açıklamada, “Tokat Günleri, hemşehrilerimizle gönül bağımızı güçlendirdiğimiz en özel buluşmalarımızdan biridir. Tüm İstanbullu Zilelileri, memleket sıcaklığını birlikte yaşamak ve Zile’nin güzelliklerini hep beraber paylaşmak için fuar alanına davet ediyorum” dedi.