Tokat’ta yeni nefes alanı inşa ediliyor: Turhal Belediyesinden park kompleksi

Tokat Turhal Belediyesi, ilçe merkezine 1.5 kilometre mesafede bulunan belediye arazisine yapay göl ve sosyal donatılar yapıyor. 850 metrekarelik gölün derinliği 2 metre olacak. Gölde balık tutma etkinlikleri düzenlenecek. Projenin devamında kaz, ördek ve at çiftlikleri kurulması planlanıyor. Kadın kooperatifinin 9 metrekarelik serasının komplekse entegre edilmesiyle yurttaşlar taze ürüne doğrudan ulaşabilecekler.

'İNSANLARIN NEFES ALABİLECEĞİ ALAN OLUŞTURMAK İSTİYORUZ'

Turhal Belediye Başkanı Erdem Ural, yaptığı açıklamada yurttaşların sosyalleşmesinin önemini vurgulayarak "Turhal insanına hak ettiği değeri vermek için biz bunu yapmak istiyoruz. Başından beri insanların sosyalleşmesiyle ilgili beklentileri vardı ve bu sosyalleşme sadece ana cadde üzerinde çekirdek veya dondurmayla değil de; Turhal’a 1,5 kilometre mesafede, kendi arazimizde yeni bir sosyal alan için çalışmalarımıza başladık. Hemen yan tarafında bir hara planladık, burada atlarımız olacak. Çocuklar aileleriyle beraber doğal hayatı gözlemleyecekler. Zaten yan tarafımızda Kadın Kooperatifimizin 9 bin metrekarelik serası var. İnsanlar oradan da doğal ürünler toplayabilecekler. Sosyalleşme adına, insanların nefes alabileceği bir alan oluşturmak istiyoruz" dedi.