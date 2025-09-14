Toroslar’da özel gereksinimli bireylere tekerlekli sandalye dağıtıldı

Toroslar Belediyesi, ilçede yaşayan özel gereksinimli bireylerin yaşamını kolaylaştırmak adına Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği iş birliğinde anlamlı bir çalışmaya imza attı. Belediyenin Engelsiz Akademi Merkezi’nde düzenlenen program kapsamında, ihtiyaç sahibi özel gereksinimli 24 yurttaşa tekerlekli sandalye, bir çocuğa ise engelli puseti hediye edildi. Toroslar Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün koordinesinde gerçekleşen törene, Türkiye Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği Başkanı Kemal Demirel, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, mahalle muhtarları, özel bireyler ve aileleri katıldı.

“TOROSLAR’DA BULUNMAKTAN MUTLULUK DUYDUK”

Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği Başkanı Kemal Demirel, ülkenin dört bir yanında sosyal çalışmalar yürüttüklerini belirterek, “Burada hayatı paylaşıyoruz. Toroslar’da bulunmaktan mutluluk duyduk. Sayın Başkanımız Abdurrahman Yıldız’a minnettarım. Hepinize çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

“DAYANIŞMAYLA AŞILAMAYACAK ENGEL YOK”

Törende özel bireyler ile yakından ilgilenen ve aileleriyle sohbet eden Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, engelsiz bir dünya için dayanışmanın önemine dikkat çekerek, “Hedefimiz, özel bireylerimizin hem sosyal yaşama daha aktif katılımını sağlamak hem de ailelerine destek olmak” dedi. Yıldız, “Engelsiz Akademi Merkezimizin önünde bulunan bu alana özel bireylerimizin yaşamlarını kolaylaştıracak, günün 24 saati yaralanabilecekleri sosyal, sağlık ve eğitim tesisini iç içe kurmayı planlıyoruz. Şehrimizde, ülkemizde ve dünyanın başka yerlerinde bu konuda belediyemizle iş birliği yapacak bütün yurttaşlarımıza, sivil toplum kuruluşlarına da proje ortaklığı olarak açığız” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından özel gereksinimli bireylere tekerlekli sandalyeleri ve çocuk engelli puseti teslim edilirken, katılımcılar da Toroslar Belediyesi ile Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği’ne teşekkür etti.